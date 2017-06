Polizeistatistik: Grafschaft bleibt unspektakulär

Weniger Verkehrsunfälle, mehr Straftaten und eine höhere Aufklärungsquote – so fällt die Bilanz des Polizeikommissariats Nordhorn für 2016 aus.

Nordhorn. Insgesamt sind die Fallzahlen bei Straftaten für die Grafschaft moderat um 429 gestiegen. Gleichzeitig ist es der Polizei gelungen, 65 Prozent der Fälle zu lösen. Anteil daran haben auch Ermittlungserfolge von Bundespolizei und Zoll.

Grund für die gestiegenen Fallzahlen sind die zunehmenden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz im Zusammenhang mit dem Flüchtlingszustrom. Auch die Rauschgiftverstöße haben zugenommen. Aber längst nicht alle Fälle, die 2016 zur Anzeige gebracht wurden, sind auch notwendigerweise im selben Jahr passiert, worauf Jürgen Hölman hinweist. Er leitet den Kriminalermittlungsdienst in Nordhorn.

Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Körperverletzungen. Hier hat Hölman beobachtet, dass gerade schwere Körperverletzungen schnell in Nasen-, Jochbein- oder Kieferbrüchen münden. Eine Erklärung dafür hat er nicht: „Vielleicht ist es Zufall, vielleicht wird häufiger ins Gesicht als auf den Oberkörper geschlagen.“ Immerhin: Hier liegt die Aufklärungsquote bei fast 90 Prozent. Das heißt, von zehn Fällen konnte einer nicht aufgeklärt werden.

Darüber hinaus verzeichnete die Polizei wieder mehr Fahrraddiebstähle. Nachdem die Zahlen seit 2007 kontinuierlich gesunken sind, gehen sie jetzt wieder nach oben. Der Grund: Elektrofahrräder, sogenannte E-Bikes und Pedelecs, stehen bei Fahrraddieben hoch im Kurs. Die Polizei spricht hier von einer organisierten Vorgehensweise. „E-Bikes, die hier gestohlen werden, sieht man in der Region nicht wieder“, sagt Hölman. Stattdessen werden sie im großen Stil ins Ausland verkauft, gegebenenfalls auch in Einzelteilen. Uwe van der Heiden, Beauftragter für Kriminalprävention, rät daher: „Zwischen 80 und 90 Euro sollte man schon für ein Fahrradschloss ausgeben.“ Ein weiterer Tipp lautet, die Elektrofahrräder an starren Gegenständen festzumachen.

Grund zur Sorge liefern die gestiegenen Fallzahlen nicht. Wie Hölman erklärt, muss man sich in Nordhorn und der Grafschaft keine Angst um die eigene Sicherheit machen. „Das Sicherheitsgefühl steht oft konträr zur eigentlichen Situation. Ich muss in Nordhorn keine Angst haben, nachts über die Vechteinsel zu laufen.“ Als Kriminalbeamter empfinde er Nordhorn und die Grafschaft als „unspektakulär“.

Video Polizei steigert Aufklärungsquote Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Polizei hat die Kriminalstatistik für das Jahr 2016 ausgewertet. Im Gespräch mit den GN erklärt Hannah Timmer, Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, die Zahlen und wo die Schwerpunkte in der Grafschaft liegen.

Die Zahl der Unfälle ist im Vorjahr um 241 gesunken, die Zahl der Unfalltoten ist allerdings von sieben auf neun gestiegen. „Kein Todesfall ist in seiner Tragik zu ermessen“, sagte Dr. Hannah Timmer, Leiterin des Nordhorner Polizeikommissariats. Vier der Unfalltoten waren zwischen 18 und 24 Jahre alt. Dieser Altersgruppe will sich die Polizei weiter annehmen. Allein mit dem „Abgefahren“-Projekt des Nordhorner Verkehrssicherheitsbeauftragten Edgar Eden habe man mittlerweile rund 5200 Jugendliche erreicht.

Zusätzlich soll es mit „Fit im Auto“ Kurse für Senioren ab 65 Jahren geben, die gemäß Polizei in der Präventionsarbeit „bislang zu kurz gekommen sind“.

Video Junge Leute machen Polizei bei Unfällen Sorgen Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Polizei hat die Unfallstatistik für das Jahr 2016 ausgewertet. Im Gespräch mit den GN erklärt Hannah Timmer, Leiterin des Polizeikommissariats Nordhorn, die Zahlen und wieso junge Leute in der Grafschaft besonders betroffen sind.

