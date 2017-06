Polizisten nehmen Schmuckdieb fest

Ein 31-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag in ein Juweliergeschäft in Haselünne eingebrochen haben. Die Polizei hat den Mann festgenommen, doch dabei wehrte er sich.

gn Haselünne. Die Polizei hat einen bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getretenen Mann am frühen Dienstagmorgen in Haselünne festgenommen. Der 31-Jährige hat zwischen 3.15 und 4.30 Uhr eine Scheibe bei einem Juwelier am Markt eingeschlagen und das Geschäft bestohlen, teilte die Polizei mit. Er soll Schmuck und Uhren im Wert von etwa 3500 Euro gestohlen und darüber hinaus Sachschaden in Höhe weiterer 4500 Euro angerichtet haben.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung hat eine Funkstreife den Tatverdächtigen angetroffen und überwältigt. Der Mann soll sich der Polizei zufolge „enorm“ durch Tritte und Schläge gewehrt haben. Dabei soll er die Beamten bedroht und „massiv“ beleidigt haben. Das Diebesgut wurde bei dem Täter beschlagnahmt. Er wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des Dienstages einem Haftrichter beim Amtsgericht Meppen vorgeführt.