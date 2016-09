Polizisten retten Lastwagenfahrer das Leben

gn Bad Bentheim. Ein litauischer Lastwagenfahrer hat versucht, sich am Mittwoch während einer Verkehrskontrolle auf dem A30-Parkplatz Waldseite in seinem Fahrerhaus zu erhängen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei der Kontrolle hatten die Polizisten an dem Sattelzug neben anderen technischen Mängeln vier stark beschädigte Reifen festgestellt. Nach Rücksprache mit der Halterfirma sollten diese Mängel in einer nahe gelegenen Werkstatt behoben werden.

Seitenscheibe rechtzeitig eingeschlagen

„Unmittelbar vor der Abfahrt zur Werkstatt schloss sich der Fahrer im Führerhaus ein und versuchte sich mit einem Gurt zu erhängen“ sagte Polizeisprecher Achim van Remmerden. Beherzt griffen die Polizisten ein. Sie schlugen die Seitenscheibe ein und gelangten durch diese Öffnung in das Fahrerhaus, um den Gurt um den Hals des bereits bewusstlosen Fahrers zu lösen. So retteten sie ihm das Leben.

Ein Polizeibeamter erlitt aufgrund der Glassplitter an beiden Händen leichte Schnittwunden. „Der Fahrer, dem persönliche Schicksalsschläge in der nahen Vergangenheit zugesetzt hatten, wurde in die Euregio-Klinik Nordhorn eingewiesen“, sagte van Remmerden.