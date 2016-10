Polls gutes Comeback nach 13 Monaten Pause

Mehr aus diesem Ressort

Die Schüttorfer Zweitliga-Volleyballer treten Samstag beim TSV Giesen an. Matthew Busse trifft dabei auf seinen Ex-Klub. mehr...

Der Nordhorner Fußball-Landesligist Vorwärts Nordhorn hat am Sonntag (14 Uhr) Heimrecht gegen den Vorletzten aus Pewsum. Ligakonkurrent SV Bad Bentheim spielt zeitgleich beim VfL Wildeshausen. mehr...

Der Obergrafschafter Fußball-Bezirksligist kassierte die Gegentore jeweils nach Standards. Der TuS scheiterte mehrfach am gegnerischen Torhüter. mehr...

Grippe-Erkrankungen schwächen den SC Union vor dem wichtigen Heimspiel gegen Borken. Die beiden Tabellennachbarn der 2. Volleyball-Bundesliga treffen am Sonntag um 16 Uhr in der Emlichheimer Vechtetalhalle aufeinander. mehr...

Fußball-Bezirksligist VfL Weiße Elf muss am Sonntag in Papenburg antreten. Bereits Freitagabend spielt der TuS Gildehaus in Leschede, Heimrecht haben Schüttorf (gegen Dörpen) und Wietmarschen (gegen Surwold). mehr...