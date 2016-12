Nordhorn. Wieder will „pro nota“ mit seiner Konzertreihe die Freude an der klassischen Musik bei den Künstlern wie beim Publikum fördern. Der große Dank von Konzertmanager Dr. Werner Lüdicke gilt auch für 2017 wieder den Künstlerinnen und Künstlern für ihre Bereitschaft, die Nordhorner Musikschule mit Benefizkonzerten zu unterstützen.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/pro-nota-will-freude-an-der-klassik-vermitteln-175038.html

„Trio Axis“: Zum Abschluss der „pro nota“-Konzertsaison tritt das „Trio Axis“ auf. Gabriele Mele (Violine), Ann-Katrin Eisold (Violoncello) und Lydia Hammerbacher (Klavier) wurden im März 2014 mit dem 1. Preis beim Wettbewerb „Riviera Etrusca 2014“ in Piombino (Italien) in der Kategorie „Kammermusik“ ausgezeichnet.

Nicolas Koeckert (Violine) und Kristina Miller-Koeckert (Klavier): Nach der Sommerpause gastieren am 21. Oktober Nicolas Koeckert und Kristina Miller-Koeckert. Auch sie sind in Nordhorn keine Unbekannten. 2010 begeisterten sie mit ihrem Programm das Publikum.

Viola Focke (Fagott), Eric Kotterink (Oboe), Inge Lulofs (Klavier) und Ansgar Preus-Focke (Querflöte) gestalten am 11. März das „pro nota“-Konzert im Manz-Saal. Die Ausführenden sind in Nordhorn gut bekannt.

Robert Aust: Der Pianist Robert Aust, dessen „äußerst nuancenreiche Dynamik“ seiner Interpretationen von der Kritik gelobt wird, eröffnet am 7. Januar die „pro nota“-Kammermusiksaison im Manz-Saal des NINO-Hochbaus an der NINO-Allee 11.

Nordhorn. Wieder will „pro nota“ mit seiner Konzertreihe die Freude an der klassischen Musik bei den Künstlern wie beim Publikum fördern. Der große Dank von Konzertmanager Dr. Werner Lüdicke gilt auch für 2017 wieder den Künstlerinnen und Künstlern für ihre Bereitschaft, die Nordhorner Musikschule mit Benefizkonzerten zu unterstützen.

„pro nota“ will Freude an der Klassik vermitteln

