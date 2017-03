Produktprüfer/in Textil

gn Wilsum. Ohne sie geht es bei der WKS Textilveredlungs-GmbH nicht: Produktprüfer/innen Textil sind bei dem international tätigen Dienstleister, der Meterwaren und Fertigteile kontrolliert und ausbessert, wichtige Fachkräfte. Sie werden in Wilsum ausgebildet. Fünf junge Leute erlernen diesen Beruf momentan. Dazu gehören seit August 2016 Mohamad Zarour aus Wilsum, Carina Berens aus Osterwald und Jaqueline Köster aus Getelo.

In der bei WKS obligatorischen viermonatigen Probezeit zu Beginn ihrer Ausbildung lernen die jungen Leute alle Firmenbereiche kennen. „In der Probezeit zeigt sich schon, wo das Interesse und die Stärken liegen“, weiß Personalreferentin Helga Wolterink. Danach durchlaufen die Auszubildenden die einzelnen Abteilungen und erledigen selbstständig Aufgaben. Für die angehenden Produktprüfer/innen sind es die vier Abteilungen Reparatur Meterware und Fertigteile, Warenschau, Systemleistungen/Lagerlogistik sowie Doublieren.

Doublieren ist das Wickeln und Rollen von Stoffen auf Tambouren, Papphülsen oder Pappen. Carina Berens macht das besonders gern. Überhaupt mag es die 21-Jährige, mit Textilien zu arbeiten und in dem Fach Bindungslehre zu erfahren, wie Gewebe zusammengesetzt sind. Für sie ging mit der Ausbildung bei WKS ein Ausbildungswunsch in Erfüllung.

Jaqueline Köster fühlt sich ebenfalls sehr wohl bei WKS. Eine Freundin hat bei der Firma in Wilsum ihre Ausbildung gemacht und ihr Interesse geweckt. Ihre Erwartungen an einen abwechslungsreichen Beruf haben sich erfüllt.

Mohamad Zamour, anerkannter Asylbewerber aus Syrien, ist froh darüber, dass ihm WKS eine Ausbildung ermöglicht. Der aus der Millionenstadt Homs stammende 27-Jährige hat textile Vorkenntnisse: In seiner Heimatstadt hat er im elterlichen Schneiderbetrieb, in einer Maschinenstickerei und in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet und danach mit dem Aufbau einer eigenen Näherei begonnen. Gleichwohl kam auf ihn viel Neues zu, er muss noch einiges lernen. Das macht er mit viel Freude und großer Motivation.

WKS greift ihm mit vier Wochenstunden betriebsinternem Unterricht besonders unter die Arme. Ausbilderin Birgit Assen unterstützt natürlich auch die anderen Nachwuchskräfte, etwa durch praktische Übungen in Bindungslehre. Außerdem werden schulische Fragestellungen vertieft.

Die drei jungen Leute möchten nach ihrer zweijährigen Ausbildung bei WKS bleiben. Ihre Chancen sind gut, gerne übernimmt das Unternehmen in der Regel die selbst ausgebildeten Fachkräfte.

