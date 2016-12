dpa Berlin. Die Veranstalter von Deutschlands größter Silvesterparty am Brandenburger Tor in Berlin stellen heute das Programm für die Feier vor. Einige Details gaben die Organisatoren jedoch schon preis: Die Musiker DJ BoBo, Marianne Rosenberg und Max Giesinger sollen neben weiteren Künstlern mit Auftritten für gute Stimmung am Silvesterabend sorgen. Mehrere Zehntausend Menschen werden erwartet. Der Aufbau für die Großveranstaltung soll am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnen.