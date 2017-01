Prozess: Frau ins Auto gezerrt und eingesperrt

Das Amtsgericht Nordhorn befasst sich seit einigen Wochen mit einer Anklage wegen Freiheitsberaubung. Eine junge Frau wurde in Delmenhorst verschleppt und in Nordhorn festgehalten.

gh Nordhorn. Vor dem Nordhorner Jugendschöffengericht unter dem Vorsitz von Jugendrichter Torsten Rieger wird seit dem 7. Dezember gegen zwei junge Männer im Alter von 18 und 29 Jahren verhandelt, die wegen Freiheitsberaubung angeklagt sind. Als Anklagevertreter amtiert Oberstaatsanwalt Rolf Marquard aus Osnabrück.

In dem juristisch vielschichtigen Fall hat inzwischen die erste Fortsetzungsverhandlung stattgefunden. Weitere Termine sind für den 20. Januar und den 1. Februar anberaumt. Nach dem derzeitigen Stand ist ein Ende des Prozesses noch nicht abzusehen.

Vieles liegt im Dunkeln

Den beiden kurdisch-stämmigen Männern wird vorgeworfen, am 9. beziehungsweise 10. Oktober 2015 in Delmenhorst eine 21-jährige Frau zunächst gewaltsam in ein Fahrzeug gezerrt, sie danach gegen ihren Willen in eine Wohnung nach Nordhorn gebracht und dort festgehalten zu haben. Erst nach einiger Zeit soll es ihr in einem unbeobachteten Moment gelungen sein, telefonisch über Familienangehörige die Polizei zu benachrichtigen, die ihr ermöglichte, ihre Freiheit wiederzuerlangen.

Im Zuge der bisherigen Beweisaufnahme zeichnet sich jedoch noch kein klares Bild des Tathergangs ab. Auch Einzelheiten der angezeigten Freiheitsberaubung und ihre Hintergründe liegen noch im Dunkeln.

Unter anderem steht der unbewiesene Vorwurf im Raum, dass die Geschädigte, die im Prozess als Nebenklägerin auftritt, zwangsverheiratet werden sollte. Am 20. Januar ist ihre Vernehmung vorgesehen.

Die GN werden über den Fortgang des Prozesses berichten.