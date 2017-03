Prozessauftakt wegen Missbrauchs im Fußballverein

In einem Lingener Verein soll ein Jugendbetreuer mindestens ein Kind sexuell missbraucht haben. Jetzt steht der 25-Jährige in Osnabrück vor Gericht. Der Prozess findet hinter verschlossenen Türen statt.

Osnabrück/Lingen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Anfang Juni 2016 als Jugendbetreuer eines Sportvereins im südlichen Emsland mindestens ein Kind im Alter von elf Jahren sexuell schwer missbraucht zu haben. Ans Licht gekommen waren die Vorfälle, nachdem der Verein von dem damals neuen Betreuer ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt hatte. Aus diesem ging hervor, dass der damals 24-jährige 2014 vom Amtsgericht Papenburg wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Haftstrafe von anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt worden war.

Die Rechtsanwältin des elfjährigen Jungen hatte den Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, um die Interessen des Kindes zu schützen. Als Begründung führte die Juristin an, dass die Angelegenheit in sozialen Netzwerken lebhaft diskutiert werde. Die Anwältin fürchtet, dass weitere Details der Vorgänge das Kind schädigen könnten: „Sonst heißt es nachher, das ist doch der, der mit dem...“. Direkt zum Prozessauftakt hatte der Verteidiger angekündigt, dass der Angeklagte sich zu den Vorwürfen äußern wolle. Ob während des auf vier Verhandlungstag angesetzten Prozesses vor dem Urteil die Öffentlichkeit wieder hergestellt wird, ist offen. Möglicherweise werden auch die Plädoyers von Anklage und Verteidigung außerhalb der Öffentlichkeit vorgetragen werden.

Mutter hält Sohn für gefährlich

Kurz nachdem die Vorwürfe in dem Sportverein ans Tageslicht gekommen waren , hatte der Rechtsanwalt des Vereins auf Nachfrage unserer Redaktion auf weitere mögliche Fälle und die Ermittlungen der Polizei hingewiesen. Den Angaben zufolge soll der Mann die Kinder zu sexuellen Handlungen gezwungen haben mit dem Druck, sie dürften anderenfalls ihren Sport nicht mehr ausüben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück verwies seinerzeit auf weitere Ermittlungen gegen den Mann durch die Staatsanwaltschaft Münster. Im Westfälischen soll es weitere Vorfälle gegeben haben.

Im Herbst vergangenen Jahres hatte sich auch die Mutter des Angeklagten zu Wort gemeldet . Sie behauptete in einem Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Taten hätten verhindert werden können. Die Mutter hält ihren Sohn schon lange für gefährlich: „Ich will ihn nicht anprangern, aber ich wollte schon sehr lange, dass ihm geholfen wird“, sagte sie damals. Der Mutter zufolge soll der Angeklagte bereits als Heranwachsender seine jüngere Schwester mehrfach sexuell missbraucht haben. Daraufhin habe sie eine Beratungsstelle aufgesucht und später auch das Jugendamt eingeschaltet. Nachdem aber nichts geschehen sei, habe die Schwester Strafanzeige gegen ihren Bruder gestellt, so die Mutter weiter.

Die Staatsanwaltschaft Münster habe das Verfahren allerdings eingestellt. Und das, so die Mutter, obwohl ihr Sohn die Taten zugegeben habe. Die Staatsanwaltschaft Münster bestätigte seinerzeit diese Angaben unterem mit einem Hinweis auf ein jugendpsychiatrischen Gutachten. Das habe dem jungen Mann unter anderem Zweifel an der strafrechtlichen Verantwortungsreife und der Steuerungsfähigkeit attestiert. In dem Gutachten sei jedoch eine Langzeittherapie empfohlen worden. „Dies ist jedoch meines Wissens nie gemacht worden“, sagt seine Mutter. Das sei weder der Staatsanwaltschaft, noch dem Amtsgericht Papenburg bei dem Prozess 2014 bekannt gewesen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

