Prüfung in Nordhorn: Mensch und Hund als Team

gn Nordhorn. Am kommenden Sonnabend, 1. April, richtet der Nordhorner Hundesportverein „Crazy Dogs Nordhorn“ eine Begleithundeprüfung sowie anschließend ein Agility-Turnier aus. Im Mittelpunkt steht dabei das Teamwork zwischen Mensch und Hund.

Bestimmt hat sich jeder Hundebesitzer schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie er seinen Hund sinnvoll beschäftigen kann. Eine Möglichkeit dazu bietet die actionreiche Hundesportart Agility. Diese Hundesportart hat sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Sportart entwickelt, in der perfektes Timing und Teamplay für einen erfolgreichen Start unerlässlich sind. Ohne Leine, Leckerli und Spielzeug muss der Hund möglichst schnell und fehlerfrei allein mit Gestik, Körpersprache und Stimmkommandos durch einen vorgegeben Parcours geschickt werden. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Spaß an der Beschäftigung mit dem Hund.

Doch bevor ein Mensch-Hund-Team auf einem Agility-Turnier starten darf, muss es zunächst erfolgreich an der Begleithundeprüfung teilnehmen. Nach der schriftlichen Prüfung geht es jeweils zu zweit auf das Trainingsgelände wo der Hund dann unter anderem in der Unterordnung, der Ablage sowie der Unbefangenheit gegenüber (fremden) Personen getestet wird.

Ist auch dieser Teil bestanden, geht es anschließend noch in die Stadt.

Bei den „Crazy Dogs“ wurde in den letzten Jahren regelmäßig eine Begleithundeprüfung angeboten, so auch in diesem Jahr. Bei dem anschließenden Turnier können die Teilnehmer der Begleithundeprüfung dann auch direkt ihr Können unter Beweis stellen.

Planmäßig soll das Turnier um 13.30 Uhr mit der ersten Parcoursbegehung starten. Besucher haben an diesem Samstagnachmittag die Möglichkeit, Einblicke in die actionreiche Hundesportart Agility zu bekommen und sind herzlich eingeladen. Für Verpflegung sorgen die „Crazy Dogs“.

Weitere Informationensowie eine genaue Anfahrtsbeschreibung sind auf der Internetseite www.crazy-dogs-nordhorn.de zu finden.