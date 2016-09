PS-Protze zeigen in Ohne ihr ganzes Können

396 Starts in zwölf Wettkampfklassen von 2,7 bis 15 Tonnen konnten die Besucher bejubeln. Erstmals gab es im Programm auch eine „Ladies-Klasse“. Diese soll es auch in zwei Jahren wieder geben.

Ohne. Ein Trecker-Treck hat seinen ganz besonderen Flair. Das wurde am vergangenen Wochenende wieder in Ohne deutlich, wo die Landjugend Samern-Ohne zum insgesamt neunten Mal den „Grafschafter Trecker-Treck“ veranstaltete. Laut und staubig geht es bei der sportlichen Landwirtschaftsveranstaltung zu. Gegen die Lautstärke versorgten sich einige Besucher mit Ohrstöpseln oder Gehörschutz, die Trockenheit wurde auf zwei verschiedene Arten bekämpft. Das Veranstaltungsgelände wurde regelmäßig mit Wasser gesprengt und für die Kehlen der Besucher standen ebenfalls genügend Getränke bereit.

In diesem Jahr fand der Trecker-Treck auf einem Feld des Landwirts Schulte-Übbing statt. Bis Ende Juli stand dort noch das Getreide, am Sonnabend und Sonntag verwandelte sich der abgeerntete Acker in ein großes Motorsportgelände. Wie in einem Fahrerlager der Formal 1, allerdings mit weniger Luxus, wurde die Strecke von großen Anhängern gesäumt, die mit Sofas und anderen Sitzgelegenheiten ausgestattet waren. Dort verfolgten die eingefleischten Fans des Trecker-Trecks die verschiedenen Wettkämpfe auf dem zentralen Renn-Gelände, das erstaunliche Ausmaße hat. Denn das Veranstaltungsgelände bei einem Trecker-Treck hat immer eine Länge von mehr als 100 Metern.

Full-Pull ist ultimatives Ziel

„Wenn die Trecker es schaffen, die Bremswagen 100 Meter weit zu ziehen, ist das ein Full-Pull“, klärt Christof Schulte-Übbing, der Vorsitzende der Landjugend Samern-Ohne, auf. Am Sonnabend schafften bei den Qualifikationsläufen eine Menge der mehr als 340 Starter in den unterschiedlichen Wettkampfklassen dieses ultimative Ziel. Bei den Finalrennen am Sonntag konnten die zahlreichen Zuschauer rund um die Zug-Strecke allerdings nur noch selten ein „Full Pull“ bejubeln. „Die Bremswagen sind dann schwerer, sodass nur noch die Spitzen-Trecker die 100-Meter-Marke schaffen. Ansonsten würden wir unsere Veranstaltung gar nicht an einem Wochenende durchziehen können“, sagt Schulte-Übbing.

Das Renn-Programm ist auch so vollgepackt. Am Sonntagnachmittag reiht sich auf den drei Bahnen Zugmaschine an Zugmaschine. Kaum hat ein Schlepper seine maximale Zugstrecke erreicht, steht schon das nächste Gefährt an der Startlinie. Insgesamt sind es an den beiden Tagen 396 Starts in zwölf Wettkampfklassen von 2,7 bis 15 Tonnen. Möglich macht das nur die große Erfahrung, die die Landjugend mittlerweile beim Ausrichten ihres Trecker-Trecks gesammelt hat. „Wir haben eingespielte Teams. Da sitzt jeder Handgriff“, lobt Schulte-Übbing seine Mitstreiter. Über Teilnehmer, Trecker und Renngeschehen versorgte Heiner Brüning die Besucher fachkundig und unterhaltsam am Mikrofon auf dem Anhänger des Organisationsteams.

Zwei-Jahres-Rhythmus

Im Zwei-Jahres-Rhythmus richtet die Landjugend den Treck aus. Rund ein Jahr vor Beginn der Veranstaltung beginnen im zehnköpfigen Organisationsteam die Planungen. Vor dem Wochenende und an den beiden Veranstaltungstagen sind dann vierzig bis fünfzig aktive Mitglieder der Landjugend im Dauereinsatz. Mit ihrer Veranstaltung war die Landjugend aus Samern und Ohne ein Vorreiter in der Region. Mittlerweile gibt es im Umkreis von rund 50 Kilometern mehrere Trecker-Trecks. Saison ist immer von Mitte August bis Ende September. Man kennt sich in der Szene. „Wir besuchen natürlich auch die Veranstaltungen der anderen Vereine“, erzählt Schulte-Übbing. Für ihr Hobby sind alle mit viel Herzblut im Einsatz: „Da steckt viel Leidenschaft drin“, weiß der 1. Vorsitzende zu berichten.

Aufgemotzte Trecker

Das gilt vor allem für die Teilnehmer in der Sportklasse. Dort kommen aufgemotzte Trecker zum Einsatz, die über keine Zulassung für den Straßenverkehr verfügen und auch gar nicht in der normalen Landwirtschaft eingesetzt werden könnten. Bei diesen Modellen ist der Sound besonders laut und es kommen schon einmal Flammen aus Auspuff.

Bei ihrer neunten Auflage konnte die Landjugend aber auch eine Premiere feiern. Zum ersten Mal gehörte auch eine „Ladies-Klasse“ zum Wettkampfprogramm. Ingesamt 15 Frauen zeigten in der bisherigen Männerdomäne ihr Können. Nach der gelungenen Premiere sollen die Trecker-Ladies auch in zwei Jahren wieder an der Startlinie stehen. Dann steht die Jubiläumsauflage des Trecker-Trecks an und wird wieder einen großen Acker für ein Wochenende in ein Festival-Gelände verwandeln.