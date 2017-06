Putin trifft Seehofer bei Wirtschaftsforum in St. Petersburg

dpa St. Petersburg. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer reist heute zu seinem zweiten Treffen in diesem Jahr mit Kremlchef Wladimir Putin nach St. Petersburg. Am Rande einer Vertragsunterzeichnung des Linde-Konzerns auf dem Internationalen Wirtschaftsforum wollen die beiden ein kurzes Gespräch führen. Das Forum in Petersburg ist die wichtigste Wirtschaftskonferenz Russlands. Für Kremlchef Putin ist es traditionell eine Gelegenheit, zahlreiche Staats- und Regierungschefs zu treffen. In diesem Jahr ist unter anderem ein Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres geplant.