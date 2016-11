Radfahrer in Nordhorn schwer verletzt

Schwer verletzt hat sich ein Radfahrer am Donnerstagnachmittag in Nordhorn. Er stieß mit einem Auto zusammen.

gn Nordhorn. Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 16.25 Uhr auf der Alten Wietmarscher Straße in Nordhorn hat sich ein 52-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr der Radfahrer auf dem Geh- und Radweg neben der Straße. „Plötzlich querte er in Höhe des Aldi-Marktes die Fahrbahn nach links und übersah einen entgegenkommenden VW Tiguan. Dessen 65-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.