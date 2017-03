Radierkunst und Hexenzauber in Bad Bentheim

Mehr aus diesem Ressort

Auf der Tagesordnung des Planungs- und Umweltausschusses stand am Montagabend das Thema Straßenendausbau Krähenfurt. Bereits im Vorfeld hatte es Ärger bei vielen Anwohnern über die Höhe der Erschließungskosten gegeben. mehr...

Ob die Täter nur eine schnelle Erfrischung suchten oder keine andere Beute ausfindig machen konnten, ist bislang nicht geklärt. Fest steht: Aus einer Bäckerei in Gildehaus wurden zwei Flaschen Fanta gestohlen. mehr...

Bundespolizisten haben am Wochenende Drogen an einem doch eher ungewöhnlichen Ort entdeckt. Ein Niederländer versteckte sogenannte K.O.-Tropfen in seiner Unterhose. mehr...