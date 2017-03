Radlader brennt auf Bauernhof in Bimolten

Einsatz für die Nordhorner Feuerwehr am Sonntagnachmittag: Auf einem Hof in Bimolten stand ein Radlader in Flammen. Die Wehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

gn Nordhorn. „Zur besten Kaffeekränzchen-Zeit“, so die Nordhorner Feuerwehr, ist sie am Sonntag zu einem Hof in Bimolten gerufen worden. Der Alarm ging um 15.45 Uhr los. Bei Arbeiten war aus bislang unklarer Ursache ein kleinerer Radlader in Brand geraten. „Der Fahrer konnte sich ohne Blessuren entfernen“, berichtet die Feuerwehr, die von dem Mann alarmiert worden war. Sie rückte wegen der abgelegenen Lage des Einsatzortes und der somit schwierigeren Wasserversorgung mit drei Großfahrzeugen aus. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.