Radweg am Nordhorn-Almelo-Kanal wird erneuert

Mit einer einstimmigen Empfehlung des Schulausschusses sind die Weichen für den Umzug der Marien-Grundschule und der Astrid-Lindgren-Förderschule in das Gebäude der ehemaligen Anne-Frank-Schule gestellt. mehr...

Prominenten Besuch hatte am Mittwoch der AWO-Sprachheilkindergarten in Nordhorn. Kultusministerin Frauke Heiligenstadt informierte sich über die Arbeit in der Einrichtung. mehr...