Räikkönen fährt im Ferrari Tagesbestzeit - Vettel Dritter

dpa Montréal. Sebastian Vettels Ferrari-Teamkollege Kimi Räikkönen hat im zweiten Freien Training zum Formel-1-Rennen in Kanada die Tagesbestzeit aufgestellt. Der Finne blieb in 1:12,935 Minuten als einziger Pilot unter 1:13 Minuten auf dem 4,361 Kilometer langen Kurs in Montréal. Zweiter wurde in der schnelleren Session Lewis Hamilton aus Großbritannien im Mercedes. Der WM-Verfolger blieb 50 Tausendstelsekunden vor WM-Spitzenreiter Vettel. Vor dem siebten Saisonrennen an diesem Sonntag führt Vierfach-Weltmeister Vettel die Gesamtwertung vor dem dreimaligen Titelträger Hamilton an.