„Ratsmitglied für drei Tage ist nicht schön“

Der Nordhorner Stadtrat wünscht sich größere Anstrengungen zur Vermeidung von Auszählfehlern am Wahlabend. Das Wahlergebnis und die Korrektur der entdeckten Zählfehler waren am Donnerstag Thema im Rat.

Nordhorn. Es war eigentlich eine unspektakuläre Routinesitzung, zu der Nordhorns Stadtrat vier Tage nach der Kommunalwahl noch einmal in seiner alten Zusammensetzung zusammenkam. Auf der Tagesordnung stand jedoch auch die Information über das amtliche Endergebnis der Wahl, das der Wahlausschuss erst wenige Stunden vor Beginn der Ratssitzung festgestellt hatte.

Und dieses Endergebnis hatte es in sich, denn es wich – wie berichtet – in einigen folgenschweren Details vom vorläufigen Ergebnis aus der Wahlnacht ab. Demnach bekommt die SPD im künftigen Stadt nun einen Sitz mehr, ist also mit 15 Mandaten genau so stark wie die CDU. Pro Grafschaft bekommt statt fünf nur vier Sitze. Das verändert auch die möglichen Mehrheitsbildungen im künftigen Stadtrat.

Daten falsch übertragen

Grund für die Verschiebungen in der Sitzverteilung sind Fehler beim Übertragen von Zählergebnissen. Offenbar war am Wahlabend in drei verschiedenen Wahllokalen zwar richtig gezählt, die Zahlen waren dann aber aus einem Erfassungsformular falsch in das Meldeformular übertragen worden. Die Folge: Für SPD und CDU waren jeweils 200 Stimmen zu wenig gezählt worden. Diese veränderten Stimmzahlen reichten aus, um in dem komplizierten Berechnungsverfahren zu einer Veränderung in der Sitzverteilung zu führen.

„Es ist nicht schön, sich nach der Wahl für drei Tage als gewähltes Ratsmitglied zu fühlen und dann gesagt zu bekommen: du bist raus“, stellte CDU-Sprecher Andre Mülstegen im Rat fest. Die Erklärung, offenbar hätten die Wahlvorstände sich in der Hektik des Wahlabends mit der Interpretation der Zahlenblöcke auf dem Erfassungsformular vertan, überzeugte weder Mülstegen noch den Rest des Rates. Auch der Hinweis, solche Zählfehler seien auch bei früheren Wahlen vorgekommen, hätten dort aber nicht so gravierende Auswirkungen gehabt, konnte die Politiker nicht überzeugen.

Meldezettel verbessern

Einig war man sich im Rat, das Erfassungs- und Meldeformular müsse verbessert werden, wenn es derart missverständlich sei. Gemeindewahlleiter Markus Schlie sicherte zu, zur nächsten Wahl werde man sich um veränderte Formulare bemühen.

Einstimmig beschloss der Rat, eine Reihe langgedienter Kommunalpolitiker zu ehren, die mindestens drei Wahlperioden, einige aber auch noch viel länger dem Stadtparlament angehören. Das soll im Rahmen einer ohnehin geplanten Sondersitzung des bisherigen Rats geschehen, die am 18. Oktober stattfinden soll.

Besonders beschlossen werden musste vom Rat die geplante Ehrung für Reinhold Volken. Der CDU-Ratsherr gehört dem Nordhorner Stadtparlament mit einer Unterbrechung schon seit 1968 an. Er kommt also auf zehn Ratsperioden und eine Gesamtzugehörigkeit von 42 Jahren. Mit Ende dieser Wahlperiode scheidet Volken Ende Oktober aus. Eine so lange Zeit ist in den Statuten der Stadt bisher schlichtweg nicht vorgesehen. Daher gibt es auch keine Vorgabe über die dafür vorzunehmende Ehrung. Der Rat beschloss, auch Volken am 18. Oktober „in würdigem Rahmen“ zu ehren.

Kino nur Wahlkampfgag?

Ein wenig Wahlkampfnachhall gehörte in dieser Ratssitzung auch zum Ritual der Parteien, die mit dem Wahlausgang noch ihre Probleme haben. So stellte die CDU einmal mehr eine Anfrage zum künftigen Kinozentrum auf dem NINO-Areal. Ob es wohl sein könne, so Fraktionssprecher Mülstegen, dass der Baubeginn nur ein Wahlkampfgag gewesen sei? „Da rücken Bagger an und wühlen den Boden auf, und dann werden die Löcher wieder verfüllt und es passiert nichts weiter.“ Dem Vernehmen nach gebe es nicht einmal eine Baugenehmigung für das Objekt.

Bürgermeister Berling konnte Mülstegen beruhigen. Es habe eine Teilbaugenehmigung für die Erdarbeiten gegeben und auch der Beginn der Betonarbeiten werde genehmigt. Demnächst werde es eine offizielle Grundsteinlegung geben – völlig losgelöst vom Wahltermin. Berling: „Der Bauherr will anfangen. Und nach unseren Erkenntnissen hat er keinerlei Interesse am Nordhorner Kommunalwahlkampf.“

Dossier zum Thema Kommunalwahl 2016