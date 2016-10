Rauschgift im Wert von 48.000 Euro beschlagnahmt

Waldseite/Twist. Beamte der Bundespolizei haben in der vergangenen Woche innerhalb weniger Stunden gleich zwei unabhängig voneinander agierende Drogenschmuggler an der deutsch-niederländischen Grenze erwischt. Zunächst hatten die Beamten am Donnerstagnachmittag in der Gemeinde Twist im Landkreis Emsland ein Auto mit drei Männern gestoppt. Die Polizisten fanden in dem Wagen vier Kilogramm Marihuana, die ein 42-jähriger polnischer Staatsangehöriger über die Grenze schmuggeln wollte. Er wurde vorläufig festgenommen.

Nur wenige Stunden später zeigten Bundespolizisten wiederum das richtige Gespür: Gegen zwei Uhr in der Nacht zu Freitag entdeckten die Beamten im Auto eines 51-jährigen Deutschen rund 140 Gramm Marihuana und 100 Gramm Kokain. Das Fahrzeug des Mannes war auf dem Parkplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 angehalten worden. Als der Mann widersprüchliche Angaben zu seiner Reise in die Niederlande machte, überprüften die Polizisten ihn und sein Fahrzeug schließlich genauer. Auch diesen Mann nahmen die Beamten fest.

Die beiden Männer wurden zusammen mit dem Rauschgift an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben insgesamt einen „Straßenhandelspreis“ von etwa 48.000 Euro. Die beiden Männer wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie sind nun in einer Justizvollzugsanstalt untergebracht. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn, geführt.