RB Leipzig bleibt Erster vor Bayern und Hertha BSC

Bild 1 / 11 Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift nach einer Schwalbe von Leipzigs Timo Werner Elfmeter. Schalke-Torwart Ralf Fährmann kann es nicht glauben. Foto: Jan Woitas

RB Leipzig bleibt Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Foto: Jan Woitas

Heimsieg für den BVB: Dortmund gewinnt gegen Mönchengladbach. Foto: Guido Kirchner

Pierre-Emerick Aubameyang erzielte seine Saisontreffer 14 und 15 gegen Gladbach. Foto: Guido Kirchner

Sandro Wagner traf doppelt beim Heimsieg seiner Hoffenheimer gegen den 1. FC Köln. Foto: Uwe Anspach

Jeremy Toljan schiebt die Kugel an Kölns Torwart Thomas Kessler vorbei zum 2:0. Foto: Uwe Anspach

Jubel in Bremen: Werder feiert einen 2:1-Sieg gegen Ingolstadt. Foto: Carmen Jaspersen

Max Kruse erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für Werder. Foto: Carmen Jaspersen

Freiburgs Keeper Alexander Schwolow hielt in der Schlussphase in Leverkusen einen Foulelfmeter. Foto: Marius Becker

Leverkusen enttäuschte: Nur 1:1 gegen Freiburg. Foto: Marius Becker

Herthas Salomon Kalou verwandelte in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 3:2-Endstand gegen Wolfsburg. Foto: Peter Steffen

Von Maximilian Haupt, dpa

Dortmund zeigt eine Woche nach der Pleite in Frankfurt wieder all seine Stärken und besiegt Gladbach 4:1. Hertha dreht das Spiel in Wolfsburg und bleibt wie Hoffenheim vor dem BVB. Im Keller gelingt Bremen ein wichtiger Sieg gegen Ingolstadt. Leipzig gewinnt wieder.