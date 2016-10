Real Madrid steht nach dem lockeren 5:1-Sieg gegen Warschau vor dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League. Auch Juventus Turin erhöht mit einem Auswärtssieg in Lyon die Chancen auf die K.o.-Runde.

Der FC Sevilla feierte einen Auswärtssieg in Zagreb. Foto: Antonio Bat

Juan Cuadrado erzielte in Unterzahl den Siegtreffer für Juventus Turin. Foto: Guillaume Horcajuelo

Real lässt Warschau keine Chance - Juve siegt in Lyon

dpa Madrid. Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid ist dem Achtelfinale ein Stück näher gekommen. Das Team von Weltmeister Toni Kroos gewann in der Gruppe F souverän mit 5:1 (3:1) gegen Legia Warschau.

Die Spanier feierten am 3. Spieltag den zweiten Erfolg und kommen in der Königsklasse nun auf acht Heimsiege in Serie. Mit sieben Punkten rangiert Real hinter Dortmund auf Platz zwei.

Nach dem 6:1-Sieg in der spanischen Liga bei Betis Sevilla machte Real mit dem Toreschießen weiter. Gareth Bale traf zum 1:0 (16.), Tomasz Jodlowiec ließ mit einem Eigentor das 2:0 folgen (20.). Im Gegenzug kam Legia zu einem Foulelfmeter, den Miroslav Radović sicher zum 1:2 verwandelte (21.). Doch Marco Asensio stellte den Zweitore-Vorsprung zum 3:1 wieder hier (37.). Der eingewechselte Lucas Vázquez markierte das 4:1 (68.), Alvaro Morata das 5:1 (84.).

Der italienische Meister Juventus Turin mit Weltmeister Sami Khedira feierte einen 1:0 (0:0)-Auswärtssieg bei Olympique Lyon und übernahm die Tabellenführung in der Gruppe H. Die Italiener dominierten die Partie. In der 35. Minute verhinderte der 38 Jahre alte Juve-Keeper Gianluigi Buffon mit einem parierten Elfmeter gegen Alexandre Lacazette den Rückstand. Auch später bewies Buffon seine Klasse. Anfang der zweiten Hälfte musste Turins Mario Lemina mit Gelb-Rot vom Feld (54.). In Unterzahl schoss Juan Cuadrado jedoch den 1:0-Siegtreffer für Turin (76.).

Leicester City führt die Gruppe G nach dem 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Kopenhagen souverän mit neun Punkten an. Der frühere Hannover-Torwart Ron-Robert Zieler saß bei Leicester auf der Bank. Dafür verteidigte Ex-Nationalspieler Robert Huth für den englischen Meister, den Riyad Mahrez mit seinem dritten Champions-League-Treffer 1:0 in Front brachte (40.) und den dritten Sieg im dritten Spiel sicher stellte.

ZSKA Moskau hat in der Leverkusen-Gruppe E den ersten Sieg verpasst. Der russische Meister kam gegen den AS Monaco trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (1:0). Der russische Meister lag durch Lacina Traore 1:0 vorn (34.). Monaco kam durch Bernardo Silva (87.) zum verdienten 1:1, bleibt unbesiegt und führt die Gruppe mit fünf Punkten an.