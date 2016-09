Rechte sagen Demonstration in Bautzen ab

dpa Bautzen. Nach den gewaltsamen Ausschreitungen von rechten Gruppen und jugendlichen Flüchtlingen in Bautzen bereitet sich die Polizei auf weitere Einsätze auch in den nächsten Tagen vor. Mit einer „hohen polizeilichen Präsenz“ sollen weitere Krawalle verhindert werden. Eine ursprünglich von rechten Gruppen für heute angekündigte Demonstration in Bautzen wurde kurzfristig abgesagt. Ab sofort werde man Bautzens Politikern die Möglichkeit geben, Taten folgen zu lassen, hieß es in einer Facebook-Erklärung.