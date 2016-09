Rechtsanwalt eröffnet Feuer - neun Verletzte in Texas

dpa Houston. Ein Rechtsanwalt hat auf dem Parkplatz einer Ladenzeile in der texanischen Stadt Houston das Feuer eröffnet. Er verletzte neun Menschen, bevor er in einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Als mögliches Motiv gelten Probleme mit der Kanzlei, bei der er arbeitete. Das deutete die Polizei auf einer Pressekonferenz an. Erst am Freitagabend hatte ein junger Mann in einem Einkaufszentrum im US-Staat Washington fünf Menschen erschossen. Der mutmaßliche Schütze wurde einen Tag später gefasst.