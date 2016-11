Reformation: Grafschaft startet ins Feierjahr

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der voll besetzten Alten Kirche in Nordhorn feierten die Christen in der Grafschaft den Auftakt der Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation. Fotos: Westdörp

Nordhorn. Mit einem Festgottesdienst am Abend des Reformationstages in der voll besetzten Alten Kirche in Nordhorn erinnerten die Christen in der Grafschaft Bentheim an Luthers Thesenanschlag am 31. Oktober 1517 und eröffneten zugleich das Jahr des Reformationsjubiläums 2017. Dabei stand die Lutherbibel 2017 ganz im Mittelpunkt.

Es gehört unter den Christen in Nordhorn seit vielen Jahren zur guten Tradition, dass der Reformationsgottesdienst in der Alten Kirche in ökumenischer Gemeinschaft gefeiert und reihum von Predigern aus allen Gemeinden, evangelischen wie katholischen, geleitet wird. Nach heutigem Verständnis wird in der Besinnung auf die Reformation nicht das Trennende, sondern das Verbindende betont.

Der Reformationstag darf und will keine Feier der Spaltung sein. In diesem Geist war der Gottesdienst von einem „ökumenischen Team“ aus den lutherischen, katholischen, reformierten, altreformierten Gemeinden und der Baptistengemeinde gestaltet worden. Es wirkten mit: Fenny van Remmerden, Pastor Hanno Sommerkamp, Jürgen Veldboer, Pastor Lothar Heetderks, Julia Henkenborg, Pastorin Christa Olearius sowie Pastor Bernd Brauer.

In diesem Jahr war der Reformationstag der Auftakt zum Reformationsjubiläum 2017. In ihrer Begrüßung stellte Fenny van Remmerden fest, dass mit dem heutigen Tag das „Feier-Jahr zur Reformation so richtig beginnt“. Und zu den herausragenden Ereignissen am Beginn dieses Jubiläumsjahres gehörte die Übergabe der revidierten Luther-Bibel 2017, die seit wenigen Tagen anlässlich der Frankfurter Buchmesse auch in den Buchhandlungen zu haben ist (die GN berichteten).

Im Gottesdienst in der Alten Kirche unter der Leitung von Pastor Dr. Bernd Brauer, Superintendent des lutherischen Kirchenkreises Emsland-Grafschaft Bentheim, stand die neue Luther-Bibel im Zentrum – wortwörtlich: mitten in die Blickachse an das Ende des Mittelgangs gestellt, unübersehbar beim Eintritt in den Kirchenraum. Bei der Schriftlesung wurde sie mit dem für Luther entscheidenden Text Römer 3, 21–28 liturgisch in Gebrauch genommen. Und auch in der Predigt über diesen Text stand sie im Zentrum: Der Superintendent würdigte anhand anschaulicher Beispiele Luthers großartige sprachschöpferische Übersetzung. Nicht immer sei er wortwörtlich am Urtext geblieben, aber gerade seine Zusätze und Veränderungen hätten den eigentlichen Sinn freigelegt, etwa in der Hinzufügung des „allein“ beim entscheidenden Vers für seine reformatorischen Entdeckung „allein durch den Glauben“.

Zuvor hatte Brauer in seiner narrativ angelegten Predigt eine kiloschwere und ziemlich ramponierte Bibel aus dem Jahr 1688 hochgestemmt, die 1945 den Treck einer Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen mitgemacht hat und von der Mutter als kostbarster Besitz vor der Roten Armee versteckt gehalten wurde. Nur der Silberbeschlag musste versetzt werden, um Lebensmittel kaufen zu können: „Das Wort Gottes hat uns ernährt“.

Brauer forderte die Zuhörer auf, Luthers Sprache nicht museal zu behandeln, sondern das Wort Gottes in seiner sich ändernden menschlichen Gestalt wahrzunehmen. In diesen Prozess gehöre auch die revidierte Luther-Bibel 2017.

Auf die Predigt des Evangeliums von der Rechtfertigung des Sünders allein durch den Glauben gab die Gemeinde die Antwort im Beten und im Singen, das durch den engagiert blasenden lutherisch-reformierten Posaunenchor unter der Leitung von Stephan Klein begleitet wurde. Die Reformationshymne „Ein feste Burg ist unser Gott“ erklang gleich zweimal: als Lobgesang der Gemeinde zu Beginn und als Instrumentalimprovisation zum Schluss.

Luther war nicht nur der einzigartige Bibelübersetzer, sondern auch der Schöpfer des ersten Gesangbuchs der Protestanten. Auch die Freude am Singen gehört zu den Wirkungen der Reformation. Und auch hier stand der Laute spielende Reformator und Liederdichter an der Spitze der Bewegung und rief mit dem Gemeindegesang unter seinen Anhängern ein Wir-Gefühl hervor, das im Reformationsgottesdienst in der Alten Kirche zu spüren und zu hören war.

Das Jubiläumsjahr bietet ein überaus reiches Veranstaltungsprogramm. Gesamtüberblick im Netz unter: Zentraler-VA-Kalender_EKD.pdf.

GN-Empfehlung: die drei nationalen Sonderausstellungen: 1) „Der Luthereffekt“ (Berlin ab 12. April 2017);2) „Luther! 95 Menschen – 95 Schätze“ (Wittenberg ab 13. April); 3) „Luther und die Deutschen“ (Eisenach/Wartburg ab 3. Mai).