Reformations-Design auf Lok kommt aus Nordhorn

epd Berlin/Nordhorn. Die E-Lok der Baureihe 101 zeigt vor einem oranggelben Hintergrund die drei europäischen Reformatoren Johannes Calvin (1509 – 564), Jan Hus (1369 – 1415) und Martin Luther (1483 – 1546) sowie die Schriftzüge „500 Jahre Reformation. Der Zug zum Jubiläum“ und „Reformationsjubiläum 2017“. An der Tür zum Führerstand hängen zudem in stilisierter Form die 95 Thesen Luthers.

Der Entwurf der jungen Nordhornerin war im Rahmen eines von der Bahn ausgelobten Wettbewerbs aus 240 Einsendungen von einer Jury ausgewählt worden. Die Lok wird ab heute im Fernverkehr bei IC-Zügen eingesetzt. Ihre erste Fahrt führt sie von Berlin nach Bad Bentheim. Ileana Berning bekam als Preis einen Reisegutschein für ihre ganze Familie nach Genf.

Die Bahn ist Mobilitätspartner des Reformationsjubiläums. Zum Festgottesdienst am 28. Mai in Wittenberg setzt sie 260 Sonderzüge ein und installiert eigens ein temporäres S-Bahnsystem in der Lutherstadt. Seit November trägt zudem ein ICE den Namen Martin Luthers.

Die evangelische Kirche feiert bis Oktober dieses Jahres 500 Jahre Reformation. Am 31. Oktober 1517 hatte Martin Luther (1483 – 1546) seine 95 Thesen gegen die Missstände der Kirche seiner Zeit veröffentlicht. Der legendäre Thesenanschlag gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Reformation, die die Spaltung in evangelische und katholische Kirche zur Folge hatte.