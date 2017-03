Regionale Kunst hat eine Adresse: Sägemühle

Generationswechsel in der Führung der Grafschafter Künstlergemeinschaft „Atelier Sägemühle“: Fast 20 Jahre lang war Martin Schröer aus Getelo Vorsitzender, nun tritt der Nordhorner Reinhard Prüllage seine Nachfolge an.

Nordhorn. Auf eigenen Wunsch entließ die fast vollständig anwesende Künstlergemeinschaft ihren alten Vorstand mit großem Applaus und herzlichen Dankesworten. Die einhellige Meinung der Mitglieder: „Ohne Schröer und seine Mitstreiter Anne Cassens als stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin Elke Begalke und Kassenwart Gerd Hel-Börger wäre die Künstlergemeinschaft nicht das, was sie heute ist.“

In der Amtszeit des 1935 geborenen und einstigen Lehrers Martin Schröer hat sich das „Atelier Sägemühle“ zu einer festen und vor allem beliebten Adresse für die Kunst aus der Region mit einem treuen Publikum entwickelt. Oft war es der künstlerisch überaus rege und vielseitige Vorsitzende selber, der den Ausstellungen eine überaus spielerische und verspielte Note gab, Hemmschwellen gar nicht erst aufkommen ließ und dem Publikum offen und diskussionsfreudig begegnete und Zugänge zur Kunst eröffnete.

In den kontinuierlichen, oft thematisch „gerahmten“ alljährlichen Ausstellungszyklen im historischen Gemäuer am Mühlendamm 1c stellten die künstlerisch aktiven Mitglieder der Ateliergemeinschaft oder ihre kreativen Gäste während der Amtszeit Schröers nicht nur in Technik, Stilen und Inhalten immer wieder eine große bildnerische Bandbreite unter Beweis: Vor allem kann sich die erreichte ästhetische Qualität der Grafschafter Künstlerszene, die im Atelier eine echte „Ausstellungs-Heimat“ gefunden hat, mehr als sehen lassen.

Schröer, der Vorsitzende mit der Gitarre, der auch gerne plattdeutsche Vorträge hielt, galt den Mitgliedern der Künstlergemeinschaft dabei als ein Vorsitzender, der den Verein weniger formal, dafür aber um so intensiver mit Herzblut führte. Die Kunst möglichst vielen Grafschaftern nahe zu bringen: Das war stets sein Anliegen. Gleichermaßen achtete er auch darauf, dass die Künstlergemeinschaft ein intensives Miteinander pflegt. Dies fand zum Beispiel Ausdruck im gemeinsamen Aktzeichnen. Außerdem wurde jährlich ein gemeinsames Thema gewählt und alle Atelier-Mitglieder setzten dieses auf ihre jeweils individuelle Art in einem Kunstwerk um. Auch fuhren mit ihm alljährlich viele Gleichgesinnte auf die Insel Ameland zum Zeichnen und Malen in der freien Natur. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten wurden einmal jährlich der Öffentlichkeit am Mühlendamm präsentiert.

Darüber hinaus beteiligte sich das Atelier zum Beispiel über gemeinsame Ausstellungen mit den sächsischen Künstlerkollegen in Reichenbach aktiv an der Nordhorner Städtepartnerschaft. Seit einigen Jahren ist das „Atelier Sägemühle“ auch bei sommerlichen Ferienaktion mit Schulkindern dabei. Hier arbeitet Julia Sigmund mit Schülern, um ihnen die Kunst der Druckgrafik näher zu bringen.

Die vielfältigen Ausstellungs- und Begegnungsmöglichkeiten verdankt die Ateliergemeinschaft dabei auch der Förderung durch die Stadt Nordhorn, die vor vielen Jahren die Sägemühle sanierte und herrichtete, um sie dem Verein zur Verfügung zu stellen. Diese Unterstützung durch die Stadt wurde von den Mitgliedern in all den Jahren immer wieder mit großer Dankbarkeit, aber auch großer Verantwortung wahrgenommen.

Der nun neu gewählte Vorstand des „Ateliers Sägemühle“ setzt sich zusammen aus:

Dem Nordhorner Rezitator und Vorleser Reinhard Prüllage (Vorsitzender), Marita Möller, therapeutische Kunstlehrerin beim Evangelischen Gymnasium Nordhorn und einstige Rawe-Spitzendesignerin (stellvertretende Vorsitzende), der früheren Kunstlehrerin Heike Stahl (Schriftführerin) und ihrem Mann und pensionierter Kunstlehrer Manfred Wiemann-Stahl (Kassenwart).