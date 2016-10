„Reichsbürger“ kommt vor Haftrichter

dpa Georgensgmünd. Nach den Schüssen eines sogenannten „Reichsbürgers“ auf Polizisten in Bayern schwebt einer der Männer weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei in Mittelfranken korrigierte am späten Abend Informationen, der 32-Jährige sei verstorben. Der Angreifer soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Es geht um den Vorwurf des versuchten Mordes. Insgesamt verletzte er vier Männer. „Reichsbürger“ erkennen die Bundesrepublik nicht an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort.