Am Mittwochvormittag haben Beamte der Polizei Emlichheim einen niederländischen Lkw aus dem Verkehr gezogen, dem hinten links der Zwillingsreifen fehlte. Obwohl der Fahrer dies wusste, war er einfach weitergefahren.

Reifen fehlt: Polizei stoppt Lkw in Emlichheim

gn Emlichheim. „Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte sich über Notruf gemeldet und mitgeteilt, dass vor ihm ein auffälliger Lkw fährt“, berichtete die Polizei am Freitagmorgen. An dem Dreiachser hatte sich die hintere linke Zwillingsbereifung gelöst. „Der Fahrer machte allerdings keinerlei Anstalten, das Fahrzeug zu stoppen“, so die Polizei. Der Anrufer sorgte sich, der Lastwagen könne möglicherweise auf die Seite kippen.

Eine Funkstreife konnte das Fahrzeug direkt vor der Dienststelle anhalten und kontrollieren. „Der 33-jährige Fahrer aus Utrecht gab an, durchaus zu wissen, dass sich die Zwillingsreifen gelöst haben. Er habe sie an den Straßenrand gerollt und sei dann weitergefahren“, so die Polizei. Der voll beladene Lkw habe im hinteren Bereich nur noch eine Bodenfreiheit von maximal 15 bis 20 Zentimetern gehabt.

„Neben der eindeutig nicht mehr vorhandenen Verkehrssicherheit wurde bei der Kontrolle zusätzlich ein Verstoß gegen das Fahrpersonalrecht festgestellt“, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.