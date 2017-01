Rekord im Tierpark: Fast 430.000 Besucher

gn Nordhorn.„Wir freuen uns riesig“, sagt Pressesprecherin Ina Deiting, „mit 429.889 Besuchern liegen wir sogar sehr deutlich über den beiden Vorjahren.“ Während der Start in der ersten Jahreshälfte zwar gut, aber nicht außergewöhnlich gewesen sei, lief es in der zweiten Jahreshälfte richtig gut. In den beiden Vorjahren waren jeweils 409.000 und 408.000 Besuchern gezählt worden.

„Dieses Ergebnis ist eine deutliche Bestätigung unseres Konzeptes, welches wir stetig weiterentwickeln,“ erklärt Zoodirektor Dr. Nils Kramer, „vor allem ist der große Zuspruch aber ein Lob für die Leistung des gesamten Tierparkteams.“ Rund 140 Mitarbeiter setzen sich während des Jahres für die vielen Besucher ein.

Dabei ist der Tierpark stolz, dreimal hintereinander die 400.000 Besucher deutlich überschritten zu haben. Natürlich spielt das Wetter immer die entscheidende Rolle für den Besucherzuspruch, dennoch will der Tierpark auch in den kommenden Jahren den erfolgreichen Kurs beibehalten.

Neben der Ausrichtung als Familienzoo will der Tierpark auch seinen Schwerpunkt als „Familienzoo zum Anfassen“ weiterentwickeln. „Gerade der direkte Kontakt mit unseren Tieren begeistert Klein und Groß,“ so Kramer weiter. „Diese Momente bleiben in Erinnerung. Hierdurch können wir die Menschen für Natur- und Artenschutz begeistern.“

Auch im kommenden Jahr entwickelt sich der Tierpark weiter. Die im Frühjahr 2016 erworbene Erweiterungsfläche bietet hierzu in den nächsten Jahren viele Möglichkeiten. Und dank der kurz vor Weihnachten vom Förderverein übergebenen größeren Spende kann im kommenden Jahr sowohl die neue „Südamerikaanlage“ entstehen wie auch die „Leopardenkampagne“ fortgeführt werden.

Unterdessen lebt regionale Tradition im Tierpark. Seit Jahrhunderten wird besonders zur Jahreswende in der Grafschaft der alte Brauch des „Schoosollenbackens“ – auf hochdeutsch „Schuhsohlen“ gelebt. Familie, Freunde und Nachbarn treffen sich, um mit uralten Waffeleisen am offenen Feuer die schmackhaften Waffeln zu backen.

Bereits seit 1995 wird auch im Tierpark diese Tradition gelebt. Der Förderverein, sowie Freunde, Nachbarn und der Nordhorner Treckerclub kommen in den Familienzoo, um am knisternden Feuer gemeinsam das Jahr ausklingen zu lassen.

Neben der Zucht und Haltung alter, vom Aussterben bedrohter Haustierrassen wie dem Bunten Bentheimer Landschwein oder dem Bentheimer Landschaf in der historischen Gebäudekulisse des „Vechtehofes“ werden die regionalen Bräuchen und Sitten gelebt. Das Backen der „Schoosollen“ zwischen Weihnachten und Neujahr erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Allein in diesem Jahr kamen über 3200 Menschen.

Wie alt diese Tradition ist und wie verbreitet sie einst war, kann man an den Waffeleisen ablesen. Diese schweren handgeschmiedeten „Kokeniesen“ sind oft seit Generationen in Familienbesitz und zeigen ein Stück Familiengeschichte. Neben „Familienwappen“ wie Hof, Mühle oder andere markante Gebäude sind sehr oft die Namen des Ehepaares und das Hochzeitsdatum zu finden. Denn früher wurden diese Eisen zur Hochzeit eines Paares hergestellt und an die neu gegründete Familie verschenkt. Es finden sich aber auch Eisen mit Bibelsprüchen und frommen Zitaten.

Der Tierpark ist im Besitz mehrerer bis zu 200 Jahre alter Waffeleisen, darunter sogar ein eigenes Tierparkwaffeleisen. Dieses zeigt den Bison als Wappentier und den Namen des Tierpark Gründer Heinrich Johannink sowie das Gründungsdatum. Die „Kokeniesen“ wurden in der Regel an die Kinder vererbt und von diesen weiter genutzt.

Erst nach dem Krieg wurde diese Tradition durch elektrische Waffeleisen so langsam verdrängt. Seit einigen Jahren besinnen sich aber viele Familien wieder auf diese Grafschafter Tradition und holen die alten Eisen „aus der Ecke“. Umso schöner ist es deshalb, dass sich Förderer, Freunde und Nachbarn des Tierpark Nordhorn treffen und gemeinsam in gemütlicher Runde das Jahr ausklingen lassen.

Dass sie dabei den Besuchern diese gesellige Tradition vorleben und sie daran teilhaben lassen, lässt hoffen, dass sich das alte Kulturgut auch in Zukunft von Generation zu Generation vererbt.