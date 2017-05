Remis des FC 09 macht Papenburg zum Meister

Die Schüttorfer Bezirksliga-Fußballer zeigten beim 2:2 (1:1) in Dörpen eine gute Leistung, gingen aber zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Den späten Ausgleich für die Gäste erzielte Bertino Nacar.

Dörpen. Die Bezirksliga-Fußballer des FC Schüttorf 09 haben am Freitagabend im Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Dörpen ein 2:2 (1:1)-Unentschieden verbucht. Durch die Punkteteilung des Tabellenzweiten ist die Entscheidung im Titelkampf gefallen: Blau-Weiß Papenburg ist Meister und steigt in die Landesliga auf. „Herzliche Glückwünsche an die Papenburger, die verdient Meister geworden sind“, sagte 09-Trainer Rainer Sobiech.

Die Schüttorfer zeigten eine gute Leistung, mussten sich von Coach Sobiech aber vorhalten lassen, dass sie zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten umgegangen waren. So hatten die Gäste bereits vor dem Führungstreffer durch einen Kopfball von Werner Hoffschröer (29.) vier bis fünf hochkarätige Chancen vergeben. Der Ausgleich der Gastgeber durch Stefan Bojer nur fünf Minuten später fiel dann „etwas aus dem Nichts“, wie Sobiech feststellte. Die Schüttorfer hatten Pech, als Marcel Holthaus mit einer Hereingabe nur die Oberkante der Latte traf.

Der FC 09 war auch nach der Pause gut im Spiel, musste aber erneut durch Bojer das 1:2 hinnehmen (54.). In der Folgezeit wurde das Spiel etwas wilder – auch, weil die Schüttorfer hinten aufmachten und den Gastgebern somit Räume für Konter gaben. Dass ein Tor der Gastgeber wegen einer Abseitsposition nicht gegeben wurde, wertete Sobiech als glücklich für sein Team. Trotzdem war der späte Ausgleich von Bertino Nacar (87.), der kurz zuvor bereits den Pfosten getroffen hatte, hoch verdient.

FC Schüttorf 09: Thole; Baier, Strauch, Befort, Aldegeerds, Nacar, Hoffschröer, Lammers, van der Veen (35. Holthaus), Acar, Klümper (70. Yildiz).

Tore: 0:1 Hoffschröer (29.), 1:1, 2:1 Bojer (34., 54.), 2:2 Nacar (87.).