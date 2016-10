Renault lockt: Hülkenberg verlässt Force India

Mehr aus diesem Ressort

Mischa Zverev durfte in Shanghai gegen Novak Djokovic ran und lieferte der Nummer eins der Tennis-Welt einen harten Kampf. Beim Damen-Turnier in Shanghai kam die Favoritin Angelique Kerber nicht an ihre Topform heran und verlor. mehr...

Tennisspielerin Angelique Kerber ist auf dem Weg zu den WTA-Finals in Singapur nicht in Topform. In Hongkong verlor die Weltranglisten-Erste ihr Viertelfinale am Freitag gegen Daria Gavrilova klar mit 3:6, 1:6. mehr...