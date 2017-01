Beim Neujahrsempfang in Emlichheim gab es am Sonntag eine Szene, die dem ganzen Saal die Tränen in die Augen trieb. Der 14-jährige Hendrik Vogel dankte Geert Klompmaker dafür, dass er ihm das Leben gerettet hat.

Retter und Geretteter fallen sich in die Arme

Emlichheim. Der Neujahrsempfang der Gemeinde Emlichheim neigte sich am Sonntag schon dem Ende, da kündigte Gemeindedirektorin Daniela Kösters noch einen Programmpunkt an: Eine Familie möchte „Danke“ sagen. So kam der 14-jährige Hendrik Vogel mit seinen Eltern Nicole und Thorsten nach vorn und ergriff das Mikrofon. Mit bewegter Stimme sagte Hendrik: „Ich möchte mich bei Geert Klompmaker dafür bedanken, dass er mein Leben gerettet hat.“

Was war geschehen? Im Frühsommer des vergangenen Jahres sind Hendrik und ein Kumpel mit den Fahrrädern am Coevorden-Piccardie-Kanal unterwegs. Plötzlich berühren sich die Fahrradlenker – und die beiden Jungen stürzen. Während sein Freund mit leichteren Blessuren davonkommt, wird Hendriks Oberschenkelschlagader verletzt. Er verliert viel Blut und schwebt in Lebensgefahr.

Bildergalerie Neujahrsempfang Emlichheim Bild / Bild kaufen Foto: Meppelink

Die zwei jungen Unfallopfer haben jedoch Glück im Unglück: Die Passanten schauen nicht weg, sondern leisten ohne zu zögern Hilfe. Schon damals lobte die Polizei ausdrücklich: „Ersthelfer haben sich an der Unfallstelle vorbildlich verhalten und sich um den Jungen gekümmert und dadurch Schlimmeres verhindert.“

Einer der Helfer war Geert Klompmaker. Beim Neujahrsempfang fielen sich nun Retter und Geretteter unter dem großen Applaus des Publikums in die Arme. Mutter Nicole hatte sich zuvor viele Gedanken gemacht, welche Art des Dankes die richtige ist. Einfach an der Haustür klingeln? Das erschien ihr nicht angemessen. „Geert Klompmaker hat es verdient, dass in aller Öffentlichkeit ,Danke‘ gesagt wird“, meinte sie.

Die emotionale Begegnung rührte die Besucher des Neujahrsempfangs zu Tränen. Für die Beteiligten ist der Vorfall einmal mehr ein Indiz für einen starken Zusammenhalt in der Gemeinde. Auch Daniela Kösters zeigte sich tief beeindruckt und rief dazu auf, sich ein Beispiel an den Ersthelfern zu nehmen: „Macht es genauso!“

Artikel zum Thema Schlagader verletzt: 14-Jähriger in Lebensgefahr