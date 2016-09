Rhein-Neckar Löwen mit Zittersieg in der Champions League

Mehr aus diesem Ressort

In der Bundesliga läuft Schalke 04 seinem ersten Sieg hinterher, in der Europa League kommen die Gelsenkirchener zum zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Gegen RB Salzburg gelingt ein überzeugendes 3:1. Trainer Markus Weinzierl hofft, dass der Sieg Selbstvertrauen gibt mehr...

Was für ein glückliches Händchen von Trainer Martin Schmidt. In Jhon Cordoba und Levin Öztunali wechselte der Mainzer Trainer die beiden Siegtorschützen beim Erfolg in Aserbaidschan ein. Nun dürfen die 05er auf ein Weiterkommen in der Europa League hoffen. mehr...