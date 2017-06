Die Korken haben am Freitag im neuen Lastwagenzentrum am Schüttorfer Kreuz geknallt. Die Geschäftsführer der drei beteiligten Unternehmen feierten mit zahlreichen Gästen Richtfest.

Richtfest am Schüttorfer Lastwagenzentrum

Schüttorf. Noch sind täglich Bauarbeiter auf dem Gelände des Truckcenters zu Gange. Die Dimensionen des 3,3 Millionen Euro teuren Gemeinschaftsprojekts der Unternehmen Beresa, Hamacher Logistik und Autohaus H. Thole sind jedoch bereits deutlich zu sehen. Als Bauleitung verantwortlich dafür ist Matthias Nienhaus von der Firma Borgers aus Stadtlohn. Er nutzte das Richtfest, um mit einem Gedicht dem Unternehmen „Glück und Segen“ zu wünschen. Dem schloss sich Gerhard Verwold, Kämmerer der Stadt Schüttorf, an: „Die drei Unternehmen arbeiten toll zusammen. Das wird sicher eine Erfolgsgeschichte, gerade aufgrund der idealen Lage in der Nähe der Autobahn“. Geschäftsführer Horst Thole ließ in seiner Rede die Geschichte des Truckcenters Revue passieren. „Die Idee entstand 2012. Wir wollten unser Fachwissen bündeln, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Bei den folgenden Treffen hat sich dann immer mehr gezeigt, dass das auch genau der richtige Weg war“, meinte er.

Durch die 14 großen Tore werden nach der Fertigstellung täglich bis zu 30 Lastwagen rollen, um repariert, TÜV-zertifiziert und gewartet zu werden. „Aber nicht nur Lastwagen. Wir kümmern uns auch um Anhänger, Aufbauten und Auflieger – und das unabhängig von der Marke des Fahrzeugs“, sagte Helmut Schilder, einer der Geschäftsführer des Truckcenters, als der Richtkranz aus Eichenlaub an der Decke der großen Halle angebracht wurde.

Dort werden nach der Fertigstellung im dritten Quartal auch Transporter repariert. „Die Idee dahinter ist, dass unsere Kunden alles aus einer Hand erhalten und künftig ihre Fahrzeuge nicht mehr zu verschiedenen Werkstätten geben müssen“, sagte der Geschäftsführer weiter. Dazu wird auch ein Abhol- und Bringservice gehören. Fahren Kraftfahrer ihren Wagen selbst auf das Gelände, können sie sich während der Reparatur in einem Aufenthaltsraum ausruhen. „Der Raum ist quasi wie eine WG mit Bett, Fernseher und sogar W-Lan ausgestattet“, sagte Horst Thole, der ebenfalls Geschäftsführer ist.

Auf dem 15.000 Quadratmeter großen Grundstück befindet sich zudem eine Lastwagen-Waschstraße. „Sie kann unabhängig davon benutzt werden, ob jemand den Reparaturservice in Anspruch nimmt“, sagte Helmut Schilder. Im Lastwagenzentrum werden sich 20 Mitarbeiter um die Fahrzeuge kümmern. „Angepeilt ist, dass wir die Zahl später erhöhen können. Außerdem werden wir auch jungen Menschen eine Ausbildung im Truckcenter ermöglichen“, sagte Lothar Petzold, einer der Geschäftsführer von Hamacher Logistik.

