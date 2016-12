Richtiger Umgang mit Feuerwerkskörpern

Die Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim bittet Hobby-Feuerwerker, sich am Silvesterabend und Neujahrsmorgen an die Spielregeln zu halten. Nicht überall und auch nicht zu jeder Zeit darf geböllert werden.

Video Rettungskräfte warnen vor Gefahren durch Raketen und Böller Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen/Nordhorn: Morgen beginnt der Verkauf von Feuerwerk in den Supermärkten. Böller, Raketen und Co. sind jedoch nicht ungefährlich und richten Jahr für Jahr großes Unheil an.



Nordhorn. Vom heutigen Donnerstag bis Silvester am Sonnabend wird wieder Silvesterfeuerwerk verkauft. Emsig haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der großen Supermärkte die fest verriegelten Stahlcontainer geöffnet und die ersten Ladungen der explosiven Fracht in die Verkaufskörbe geräumt. Dafür gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. „Die Vorschriften über pyrotechnische Gegenstände sind im Sprengstoffgesetz und in den Sprengstoffverordnungen geregelt. Zu den pyrotechnischen Gegenständen gehören auch Feuerwerkskörper“, informiert die IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim. Die Regeln sind streng und das hat seine Gründe.

Verletzungsgefahr

„Jedes Jahr gibt es zu Silvester zahlreiche Brände und Schwerverletzte durch den unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern und Böllern“, warnt ein Sprecher der Polizeiinspektion. In der Grafschaft Bentheim gab es im vergangenen Jahr zwar keine Verletzten durch Feuerwerkskörper.

Im südwestfälischen Datteln sah das jedoch anders aus. Dort wurden 15 Menschen verletzt, als eine handelsübliche Feuerwerksbatterie umkippte und ihre Salven in die Menge schoss. Einer 24-jährigen Frau musste deshalb ein Fuß amputiert werden. In Salzgitter wurde eine 60-jährige Frau durch eine Silvesterrakete lebensbedrohlich verletzt, in Hamburg geriet ein Seniorenheim durch eine fehlgeleitete Rakete in Brand und zwei Männer, die im Feuerwerksnebel kaum zu sehen waren, wurden von einem Taxi angefahren. In Berlin erlitten drei Menschen Gesichtsverletzungen durch Feuerwerk, ein Kind verlor mehrere Finger und weitere sechs Menschen mussten an den Händen operiert werden.

Die Polizei fordert deshalb: „Wir raten zur Vorsicht beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern und weisen darauf hin, unbedingt die Sicherheitshinweise auf den Raketen und Knallern zu beachten.“ Flaschen oder andere Gegenstände, die als Startrampen für Raketen genutzt werden, sollten sicher stehen, damit sie nicht unvermittelt umfallen und die zündende Rakete waagerecht davon schießt. Blindgänger dürften auf gar keinen Fall nochmals entzündet werden. „Sie werden besser mit Wasser übergossen und unschädlich gemacht“, rät die Polizei.

48 Stunden Zeit

Was vielfach missachtet wird: „Geballert“ werden darf nur ab Null Uhr am Silvestertag bis 24 Uhr am Neujahrstag, also 48 Stunden lang. Und nicht an jedem Ort dürfen Böller oder Raketen abgefeuert werden. „Geknallt werden darf nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen“, teilt die Polizei mit. Gezündet werden dürfe das Feuerwerk nur im Freien. Böller und Raketen dürften niemals auf Personen oder in Fenster geworfen werden, und zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Bewohner die Haustüren und Fenster ihrer Wohnung in der Silvesternacht geschlossen halten.

Nicht selber basteln

Und noch ein paar Hinweise hat die Polizei parat: „Insbesondere weisen wir auf die Gefahren von selbst gebastelten ,Abschussgeräten‘ hin, die mit Selbstlaboraten gezündet werden. – Verantwortungsbewusste Eltern und Erwachsene geben Feuerwerksartikel (Kleinfeuerwerk der Kategorie II) nicht an Kinder und Jugendliche weiter. Kleine Kinder sollten während des Feuerwerks unter Aufsicht der Erziehungsberechtigten stehen. „Basteln Sie niemals Feuerwerkskörper selbst oder verändern Sie auf keinen Fall die im Handel erhältlichen Artikel“, warnt die Polizei eindringlich. Auch beim gleichzeitigen Abbrennen mehrerer Knallkörper oder der Herstellung einer zusätzlichen Verdichtung in einem Behälter drohen unvorhersehbare Gefahren.“

Waffeneinsatz verboten

Das Abfeuern von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen auf öffentlichen Straßen und Plätzen war und ist auch über Silvester untersagt. Benutzt man eine solche Waffe in der Öffentlichkeit, auch wenn man im Besitz des „Kleinen Waffenscheines“ ist, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet wird, gleichzeitig kann die Waffe eingezogen werden. Wenn eine solche Waffe gar auf öffentlichen Straßen und Plätzen abgefeuert wird, ohne dass der Besitzer den „Kleinen Waffenschein“ hat, stellt dieses sogar eine Straftat dar, die mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren Haft) geahndet wird.