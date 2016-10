Riesengaudi auf der Wiesn in Emlichheim

Das 4. Oktoberfest in Emlichheim wurde für tausende Gäste zu einer Riesengaudi. Wiesnbier, Weißwurst und die Stimmungsmacher kamen gut an. Bundesabgeordneter Albert Stegemann stach das Fass an und rief: „O’zapft is“.

Bildergalerie Oktoberfest Emlichheim 2016 Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Lindwehr

Emlichheim. Am Samstagabend füllten auf dem Festgelände an der Emslandstraße tausende Gäste das blau-weiß dekorierte Festzelt. Die Wiesenwirte hatten an alles gedacht, damit das 4. Oktoberfest in der Niedergrafschaft wieder eine Riesengaudi wurde.

Albert Stegemann rief vor dem Anzapfen des Freibierfasses: „Das Oktoberfest in Emlichheim ist eines der größten in der Region. Heute ist ein guter Tag, den wir alle zum Feiern nutzen wollen. Also haut rein.“ Der Politiker in Lederhosen verteilte das frischgezapfte Weißbier gemeinsam mit den Wiesenwirten an die Gäste.

Entertainer Sven drehte die Musikmaschinen auf und machte mit coolen Sprüchen Stimmung. Zum Publikum in Dirndl und Lederhosen zählte auch die Clique „VIP Stammtischmädels“. Die Damen amüsierten sich mitten im Getümmel und meinten: „Wir sind das vierte Mal dabei und es ist einfach toll. Die Stimmung ist super und die Leute sind alle gut drauf“, sagten Daniela aus Emlichheim und Bettina aus Wielen.

Der „Partysepp“ wollte das Fass zum überlaufen bringen und ging auf den Biertischen durch das Publikum. Garant für den Erfolg des Emlichheimer Oktoberfestes war „Buddy“ aus Köln. Bevor er die Bühne eroberte, wurden die Gewinner der großen Tombola gezogen. Glücksfee Nina Langius aus Nordhorn fischte die Lose aus der Box. Den ersten Preis, einen Geschirrspüler, zog sie für Geert Landus aus Nij Deurningen. Über eine Motorkettensäge freute sich Christian Ekkel aus Uelsen-Lemke und über eine Kanupartie für vier Personen Vanessa Völkering aus Wilsum.

„Buddy“ lud mit dem Song „Mamma Mallorca“ die Feiernden zur Reise auf die Mutter der Inseln nach „Malle“ ein und sang natürlich „Ab in den Süden“. Der gebürtige Berliner feuerte das in Dirndl und Lederhosen gewandete Volk an und stimmte bekannte Lieder zum Mitsingen an.

Für Unterhaltung sorgte auch die Großleinwand auf der Bühne, die von einer Kamera im Zelt live festgehaltene Szenen zeigte. Umrahmt wurde das Fest mit stimmungsvollen Lichteffekten.