Ringen um NRW-Regierung

dpa Düsseldorf. Nach der Abwahl von Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen stecken CDU und FDP das Terrain für eine mögliche Koalition ab. Ein solches schwarz-gelbes Bündnis hätte im Landtag eine denkbar knappe Mehrheit von einer Stimme. Doch die FDP macht einen Eintritt in eine CDU-geführte Regierung von Bedingungen abhängig. Bei der SPD beginnen nach dem Rückzug von Ministerpräsidentin und Parteichefin Hannelore Kraft nun Überlegungen für eine personelle Neuaufstellung. Denkbar wäre nach der Abstimmung in dem Bundesland auch eine große Koalition.