Ringen um Waffenruhe in Syrien geht weiter

dpa Luxemburg. Die diplomatischen Bemühungen für eine Waffenruhe in Syrien gestalten sich weiter äußerst schwierig. US-Außenminister John Kerry erhebt schwere Vorwürfe gegen Russland. Trotzdem soll es weitere Gespräche geben: Nach den Syrien-Treffen in Lausanne und London am Wochenende kommen heute die Außenminister der EU-Staaten zu Beratungen in Luxemburg zusammen. Thema des Treffens ist unter anderem die Frage, wie die Europäische Union die internationalen Bemühungen für eine humanitäre Waffenruhe besser unterstützen kann.