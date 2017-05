Ringen ums Schüttorfer Bürger- und Kulturzentrum

Schüttorf. Eines machte die Schüttorfer Stadtverwaltung am Montagabend deutlich: Die Entscheidung muss schnell fallen. Bereits bis zur nächsten Ratssitzung am 23. Mai müssen sich alle Beteiligten darüber klar werden, ob sie ein Bürger- und Kulturzentrum an der Fabrikstraße in Schüttorf mit Förderungen aus der Stadtsanierung verwirklichen möchten – oder ob sie das Projekt um mindestens ein weiteres Jahr verschieben.

„Neuer Kenntnisstand“

„Wir haben neue Informationen, die deutlich machen, dass wir die Standortfrage für die Bewerbungsfrist geklärt haben müssen. Unsere Berater für das Stadtentwicklungskonzept waren beinahe schockiert, dass es Diskussionen über andere Möglichkeiten gibt“, berichtete Dieter Salewski, Bauamtsleiter, in der Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses. Das soziokulturelle Zentrum ist das „Leuchtturmprojekt“ des Antrags. Sollte ein Standort außerhalb des Fördergebietes gewählt werden, stehen die Chancen für den Förderantrag eher schlecht. Das heißt, auch die anderen Vorhaben neben dem Bürgerzentrum, beispielsweise eine neue Verkehrsordnung an der Graf-Egbert-Straße, müssten verschoben werden.

Entscheidung muss getroffen werden

Bauamtsleiter Salewski riet dringend davon ab, sich mit dem soziokulturellen Zentrum an der Fabrikstraße zu bewerben und es dann woanders zu bauen. „Wir von der Verwaltung wollen den Förderantrag entweder mit dem Bürgerzentrum an der Fabrikstraße abgegeben, oder wir geben den Antrag erst im kommenden Jahr ab.“

Überrascht über Zeitdruck

Sowohl die Ausschussmitglieder als auch die anwesenden Vertreter der Bürgerinitiative (BI) Kultur waren überrumpelt von diesen neuen Informationen. Die Standortfrage war bisher als zweitrangig gesehen worden. Die BI Kultur hatte sich jüngst für ein Bürgerzentrum im Schümer Werk II an der Nordhorner Straße ausgesprochen. Dieses ist jedoch noch im Besitz einer Eigentümergesellschaft. „Wir wissen nicht, ob wir überhaupt eine Kaufoption haben. Und wir wissen auch nicht, ob wir dann Förderungen für ein soziokulturelles Zentrum an der Nordhorner Straße bekommen. An der Fabrikstraße wären die finanziellen Mittel ziemlich sicher“, erklärte Stadtdirektor Manfred Windhaus.

Förderantrag sollte Zentrum mitfinanzieren

Mit einem Förderantrag ohne Bürgerzentrum an der Fabrikstraße sei also überhaupt kein Standort für das soziokulturelle Zentrum gesichert. Es kommt hinzu, dass der Antrag für die Stadtsanierung mit einer sehr heißen Nadel gestrickt wurde: „Zwar haben wir uns das Ziel selbst gesetzt, aber wenn wir das durchziehen, müssen wir eine Menge nachreichen. Wir haben auch noch nicht mit allen Beteiligten sprechen können und auch die Bürger könnten erst nach dem Antrag hinzugezogen werden. Obwohl das eigentlich nicht Sinn der Sache ist“, sagte Dieter Salewski.

Beratungen notwendig

Die Ausschussmitglieder machten schnell deutlich, dass sie das weitere Verfahren in ihren Fraktionen beraten müssen. „Das klingt nach einem Totschlagargument. Uns fehlt noch eine Menge und wir können nicht einfach die BI vor verschlossene Türen stellen. Vielleicht müssen wir tatsächlich in den sauren Apfel beißen und das Projekt verschieben“, sagte Silke Stamme (CDU). „Wären die Gelder auch noch in einem Jahr verfügbar?“, hakte Lars Kirchmann (SPD) nach. Salewksi schätzte, dass auch im kommenden Jahr eine Förderung über die Stadtsanierung möglich wäre.

BI hofft auf Nordhorner Straße

Arthur Lieske, Sprecher der BI, war überrascht und bemängelte den „schlechten Informationsstil der Verwaltung“. Er persönlich hält das Objekt an der Fabrikstraße nicht geeignet für das Bürgerzentrum, da Synergieeffekte zur Oberschule nicht ausgeschöpft werden könnten. „Ein weiterer Grund ist die schlechte Infrastruktur. Wie sollen die Leute dort hinkommen? Und ein Bürgerzentrum ist auch ein Lärmfaktor. Die Anwohner könnten sich schnell von den Konzerten gestört fühlen“, sagte Lieske den GN. „Ich glaube, auch ein anderes Projekt kann die Leuchtturmfunktion im Sanierungsgebiet übernehmen.“

Nun möchte die Bürgerinitiative bis zum Wochenende eine Stellungnahme abgeben.