„Rock am Ring“ geht nach Terroralarm weiter

dpa Nürburg. Das Musikfestival „Rock am Ring“ wird nach der Unterbrechung wegen eines Terroralarms fortgesetzt. Die Polizei Koblenz teilte auf Twitter mit: „Wir freuen uns mit euch. Es geht weiter!“ Der Konzertveranstalter Marek Lieberberg schrieb auf der Festival-Website: „Das ist die Nachricht, auf die alle Rock am Ring Fans warten. Die Polizei habe „grünes Licht für eine Wiederaufnahme der Aufbauarbeiten auf den Bühnen“ gegeben, schrieb der Veranstalter weiter. „Eine genaue Uhrzeit für die Öffnung werden wir so schnell wie möglich kommunizieren.“