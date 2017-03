Rohrleitungsbauer/in

gn Osterwald. Maik Grotenhues liebt die Abwechslung. In seiner Ausbildung zum Rohrleitungsbauer bei der Strabag AG in Osterwald genießt er die Vielfalt, die dieser Beruf bietet.

Den ersten Kontakt zu der Firma hatte er während seines Schulpraktikums, aber auch sein Vater ist in der Branche tätig. Da die Hauptschule in Gronau-Epe zusätzlich ihre Schüler für ein Jahr jeweils am Mittwoch in die Betriebe schickt, kannte Maik die Firma Strabag schon gut, bevor er sich überhaupt beworben hatte. „Für uns als Ausbilder hat das den Vorteil, dass wir sehen, wie sich die jungen Leute auf der Baustelle verhalten und ob sie erkennen, was getan werden muss“, sagt Dennis Feldmann, Rohrnetzmeister und Ausbilder bei Strabag. Im vergangenen Sommer hat das Unternehmen neben Maik noch vier weitere Auszubildende am Standort Osterwald eingestellt.

Nach den ersten beiden Jahren der Ausbildung hat Maik bereits den Abschluss als Facharbeiter Tiefbauer in der Tasche, schließt er dann noch das dritte Jahr erfolgreich ab, ist er Rohrleitungsbauer.

Wenn Maik dies geschafft hat, ist er ein hoch qualifizierter Spezialist, der unter anderem den Schein für das PE-Schweißen gemacht hat. Zur Ausbildung gehört auf jeden Fall das Fahren mit dem Radlader. Das Baggerfahren ist nicht offizieller Teil der Ausbildung, wird aber während des Blockunterrichts im Bau-ABC in Bad Zwischenahn auch vermittelt. Dennis Feldmann ist von der Qualität der Ausbildung dort, in die die Branche groß investiert hat, begeistert.

Von Maik wird viel Flexibilität verlangt. So ist er auf Tagesbaustellen, bei der Anschlüsse zu einem Haus gelegt werden, genauso im Einsatz wie auf Großbaustellen. Dann geht es sowohl um die Sanierung als auch die Neuverlegung von Leitungen. Dabei handelt es sich Gas- und Wasserrohre aus allen Materialien. Auf den Großbaustellen lernt der Auszubildende alles rund um den Hauptleitungsbau. Durch den Einsatz der Großgeräte ist der Anteil der körperlichen Arbeit zurückgegangen, aber gerade bei den Tagesbaustellen greifen die Rohrleitungsbauer auch schon einmal zur Schaufel, um Löcher zu graben. So lernt Maik die gesamte Bandbreite seines Berufs kennen. Strabag achtet darauf, die Auszubildenden wohnortnah einzusetzen.

Maiks Chancen für eine Übernahme sind sehr gut, wenn er seine Ausbildung zielstrebig vorantreibt und einen guten Abschluss macht.

- Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

STRABAG AG

Kreishandwerkerschaft

Dossier zum Thema Start in den Beruf