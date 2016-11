Rosberg absolviert erste PR-Auftritte als Weltmeister

Nico Rosberg hat in Malaysia seine ersten PR-Auftritte als neuer Formel-1-Weltmeister absolviert. Zwei Tage nach seinem WM-Triumph im Saisonfinale von Abu Dhabi präsentierte sich der Mercedes-Pilot bei Titelsponsor Petronas in Kuala Lumpur.

dpa Kuala Lumpur. Der Mineralölkonzern aus Malaysia unterstützt den Rennstall schon seit 2010. Rosberg hatte sich nach seinem Titelgewinn am Sonntag zunächst in einen Partymarathon gestürzt. Am Freitag erhält der gebürtige Wiesbadener bei der Saisonabschluss-Gala des Internationalen Automobilverbands FIA in Wien den WM-Pokal.