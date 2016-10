Rosberg und Hamilton jagen Pole Position in Malaysia

dpa Sepang. Die Jagd auf den besten Startplatz für den Grand Prix von Malaysia wird heute wohl wieder zum Duell der Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton. Rosberg hat mit zuletzt drei Siegen in Serie die WM-Führung zurückerobert und ist in Bestform. Im Freitagstraining von Sepang musste sich der Deutsche noch seinem Stallrivalen Hamilton geschlagen geben, der in der Gesamtwertung nur acht Punkte hinter ihm liegt. Nur geringe Chancen auf die Pole Position hat wohl Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot hat schon viermal in Malaysia gewonnen, so oft wie kein anderer Fahrer.