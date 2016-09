rosch Immobilien: „Verstehen Vertrauen Fairkaufen“

„Verstehen Vertrauen Fairkaufen“ lautet die Handlungsmaxime der Firma rosch immobilien. Rolf Schlüter hat sich damit in der Wilhelm-Leuschner-Straße 31 in Nordhorn selbstständig gemacht.

Immobilienwirtschaftliches Denken ist seit über elf Jahren Teil seines Lebens. Den Grundstein für die Begeisterung rund um das Thema Immobilie hat die abgeschlossene Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann in einem Baustoffhandel in Esens gelegt. Das abgeschlossene Studium Bachelor of Arts Immobilienwirtschaft und -management in Holzminden hat das Fachwissen der facettenreichen Immobilienwirtschaft vermittelt. Die bereits während des Studiums erlangten beruflichen Erfahrungen bei einer Münchner Immobilienverwaltung haben bei dem Nordhorner die Begeisterung für die Immobilienwirtschaft verstärkt. Nach dem Studium hat er sechs Jahre für die Immobilientochter eines großen Autokonzerns in Wolfsburg gearbeitet. Beim TÜV Rheinland vertieft er aktuell sein Know-how im Bereich der Wertermittlung von Immobilien.

rosch Immobilien verkauft Immobilien (Ermittlung eines marktfähigen Preises, gute Präsentation des Objektes in den führenden Internetportalen, Zusammenstellung aller Unterlagen ...), erstellt Gutachten (neutrale Verkehrswertermittlung unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorschriften und Richtlinien) und berät beim Kauf einer Immobilie. Weitere Infos: www.rosch-immobilien.de, Rufnummer 05921 303358.