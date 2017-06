Sögel. Von jeweils 10 bis 18 Uhr verwandelt sich die barocke Anlage Schloss Clemenswerth an diesem zweiten Juni-Wochenende in einen Garten- und Kunsthandwerkermarkt und lädt zum Bummeln, Entdecken und Verweilen ein. Auf dem Rosenfest wird den Besuchern auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern mit 80 Ausstellern wieder eine Vielzahl von Pflanzen, Nützliches und Schönes für Haus und Garten sowie mit Schmuck, Mode und Kosmetikprodukten hochwertiges Kunsthandwerk geboten.(...) Link zum Artikel: http://gn-online.de/nachrichten/rosenfest-bei-schloss-clemenswerth-in-soegel-195380.html

Empfehlung - Rosenfest bei Schloss Clemenswerth in Sögel

Nach John Langley (2015) und Elmar Mai (2016) ist in diesem Jahr der aus dem NDR-Fernsehen bekannte Pflanzenarzt Rene Wadas als Gartenexperte zu Gast. Sein Markenzeichen ist eine mobile Pflanzenapotheke in Form eines grünen Arztkoffers. Bei seinen kostenlosen Sprechstunden bekommen Besucher Gesundheits-Tipps für ihre kränkelnden Gartenlieblinge und Hinweise für die Bekämpfung von Schädlingen, Ungeziefer und Pflanzenkrankheiten, die ganz ohne chemische Mittel auskommen.

Sögel. Von jeweils 10 bis 18 Uhr verwandelt sich die barocke Anlage Schloss Clemenswerth an diesem zweiten Juni-Wochenende in einen Garten- und Kunsthandwerkermarkt und lädt zum Bummeln, Entdecken und Verweilen ein. Auf dem Rosenfest wird den Besuchern auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern mit 80 Ausstellern wieder eine Vielzahl von Pflanzen, Nützliches und Schönes für Haus und Garten sowie mit Schmuck, Mode und Kosmetikprodukten hochwertiges Kunsthandwerk geboten.

Am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, findet am Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel bereits zum fünften Mal das Rosenfest statt.

