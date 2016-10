Rot-rot-grüne Koalitionsverhandlungen in Berlin beginnen

dpa Berlin. In Berlin beginnen heute die Verhandlungen zur Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung. Im Roten Rathaus treffen sich die Hauptverhandlungsgruppen. Zunächst soll es weniger um Inhalte als um Organisatorisches gehen. Unter anderem wollen SPD, Linke und Grüne 13 Arbeitsgruppen einsetzen, die die Details des Koalitionsvertrags ausarbeiten. Bis Mitte November - so ist vorläufig avisiert - soll die Koalition stehen. Am 8. Dezember könnte Michael Müller dann erneut zum Regierenden Bürgermeister gewählt werden.