Ruck-Rede an die Jammer-Deutschen

dpa Dresden. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat am Tag der deutschen Einheit für ein selbstbewusstes, optimistisches und weltoffenes Deutschland geworben. „Das Paradies auf Erden ist hier nicht. Aber viele Menschen, die es verzweifelt suchen, vermuten es nirgendwo häufiger als in Deutschland“, sagte er beim zentralen Festakt in Dresden mit Blick auf die Flüchtlinge im Land. Er monierte, dass die Deutschen das Bild ihres eigenen Landes viel zu negativ zeichneten. Während der Einheitsfeier demonstrierten hunderte Menschen, darunter Pegida-Anhänger.