Rückbau des Atomkraftwerks Lingen im Video

Ein Spaziergänger hat einen menschlichen Knochen in Spelle gefunden. Er ragte aus einem Haufen Bauschutt heraus. Bei den Ermittlungen entdeckte die Polizei weitere Knochen und später eine simple Erklärung. mehr...

Beim Saisonabschlussrennen der Rasemähertreckerfahrer in Lünne konnte sich die Jessica Rauter aus Baccum gegen die männliche Konkurrenz durchsetzten und sich den Titel der Deutschen Meisterin sichern. mehr...

Eine Frau aus Ibbenbüren ist am frühen Montagmorgen in ihrem Bett neben einem fremden Mann aufgewacht. Er wollte sie unsittlich berühren. Wie der Mann in die Wohnung kam, wird jetzt von der Polizei ermittelt. mehr...