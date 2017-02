„Rüskauer Rasselbande“ bekommt mehr Raum

Die Bau- und Sanierungsmaßnahmen sollen voraussichtlich im Herbst beginnen und während des laufenden Betriebs durchgeführt werden. Für den Krippenbau an der Kita Mauerstraße sind 180.000 Euro vom Land bewilligt worden.

Schüttorf. Für stolze 637.000 Euro soll die städtische Kindertagesstätte „Rüskauer Rasselbande“ in Schüttorf saniert und umgebaut werden. Entsprechende Pläne stellte das Architekturbüro Schröder und Wenning am Donnerstagabend in der Sitzung des Jugend-, Sport-, Kultur- und Integrationsausschusses der Stadt Schüttorf vor. Der Landkreis wird ein Drittel der Kosten tragen.

Notwendig sind die umfangreichen Maßnahmen, um das Gebäude an geänderte Bedürfnisse anzupassen: Immer mehr Kinder essen in der Kita zu Mittag, wodurch der Platz im Esscafé längst nicht mehr ausreicht. Der Ausbau für den Essensbereich soll mit einer großen Glasfront mit Holzrahmenelementen versehen werden, sodass die Kinder von dort aus auf die Rüskau-Seite schauen können. Ebenso fehlen Räume für Elterngespräche und es sollen neue Räumlichkeiten für Kleingruppenarbeit geschaffen werden.

Dringender Sanierungsbedarf besteht außerdem an den Sanitäranlagen. Diese hätten eigentlich schon im vergangenen Sommer erneuert werden sollen. Die Landesschulbehörde erklärte sich jedoch bereit, diese Arbeiten in die nun anstehenden Baumaßnahmen zu integrieren. Baubeginn wird nach Angaben der Architekten frühestens im Herbst sein. Dann solle innerhalb von sechs Monaten abschnittsweise während des laufenden Betriebes umgebaut werden. Der Fachausschuss empfahl die Durchführung der Maßnahme am Ende einstimmig dem Verwaltungsausschuss.

Für den Krippenneubau an der Mauerstraße hat das Land eine Zuweisung in Höhe von 180.000 Euro bewilligt. Das verkündete Stadtdirektor Manfred Windhaus. „Es werden 15 Plätze geschaffen. Das sind dann 12.000 Euro pro Platz.“

Bei einer Enthaltung stimmte der Ausschuss zudem dafür, die Kindergarten- und Krippenbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 nicht zu ändern. Grundlage für diesen Vorschlag der Verwaltung ist die Ankündigung der SPD-geführten Landesregierung, im Falle einer Wiederwahl die Elternbeiträge für die über Dreijährigen abzuschaffen. Diese Entwicklung solle abgewartet werden und die Beiträge daher gleich bleiben.

Was für die Eltern erfreulich ist, ist für die Kommunen eher eine Belastung. Es sei davon auszugehen, dass das kostenfreie Angebot von mehr Eltern angenommen wird, als aktuell, betonte Wirtschaftsförderin Elfriede Verst im Ausschuss. „Wir werden weitere Plätze schaffen und mehr Personal einstellen müssen.“ Auf Grundlage der aktuellen Kindergartenbeiträge müsste die Pauschale 154 Euro betragen, um die fehlenden Beträge auszugleichen.

Elfriede Verst teilte zudem mit, dass alle Kindertagesstätten in Schüttorf und auch die Kita in Samern ausgelastet sind. Ebenfalls belegt sind alle Regelplätze (drei bis sechs Jahre) sowie alle Krippenplätze. „Die ersten Auswertungen der Anmeldezahlen für das neue Kindergartenjahr haben ergeben, dass alle über Dreijährigen einen Betreuungsplatz erhalten werden.“ Der Bedarf an Krippenplätzen könne dennoch nicht gedeckt werden, daher sei vorgesehen, die von der evangelischen Erwachsenenbildung Emsland/Bentheim, Nordhorn angebotene Loslösgruppe auch im kommenden Kindergartenjahr weiterlaufen zu lassen. Der Rechtsanspruch für unter Dreijährige auf einen Betreuungsplatz sei durch das Angebot der Tagespflege erfüllt. Die Kindertagesstätte „Die Pfefferkörner“ wird zudem eine Nachmittagsgruppe anbieten, da erheblich mehr über Dreijährige angemeldet wurden, als freie Plätze vorhanden sind.

Bei der Kostenentwicklung in den Kitas hielt Verst fest, dass die Schwankungen insbesondere von der Entwicklung der Personalkosten abhängig seien. „Dafür kann es verschiedene Ursachen geben: Die Altersstruktur der Mitarbeiterinnen wirkt sich auf die Höhe der Personalkosten aus, durch Langzeiterkrankungen sind Vertretungen einzusetzen oder aber das Personal wird je nach Träger unterschiedlich bezahlt.“

Im städtischen Kindergarten „Rüskauer Rasselbande“ betragen die Kosten pro Platz in der Regelgruppe 2.551,14 Euro. Damit liegen sie knapp unter dem Ergebnis des Vorjahres (2.604,52 Euro). Der Kostendeckungsgrad liegt bei 30,35 Prozent, im Vorjahr waren es 29,51 Prozent.

Anders sieht es bei den Krippen aus: „Der Zuschussbedarf für einen Krippenplatz ist von 3.003,77 Euro auf 4.357,84 Euro gestiegen“, gab Verst bekannt. Der Grund dafür liege eindeutig im Anstieg der Personalkosten um rund 28.500 Euro. Diese seien unter anderem aufgrund von Tarifumstellungen angestiegen. Daher handele es sich voraussichtlich um eine einmalige Kostensteigerung in dieser Höhe. „Es sollte das Ergebnis des nächsten Jahres abgewartet werden, bevor Krippenbeitragserhöhungen in Betracht gezogen werden“, meinte Verst. Das Gesamtdefizit 2016 für die Kitas in der Stadt Schüttorf liegt aktuell bei 1.162.600 Euro. Die Summe trägt die Stadt.