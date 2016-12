Rund 1000 Personen dürfen Cannabis zur Therapie kaufen

Mehr aus diesem Ressort

Im Januar wollen Russland und die Türkei in Astana Vertreter der Opposition und der syrischen Regierung zusammenbringen. Das Ziel: Ein Ende des Bürgerkrieges. Grundlage könnte eine Waffenruhe sein - auf einen Plan dafür sollen sich Ankara und Moskau nun geeinigt haben. mehr...

In Kuba sollen weder Straßen noch Parks oder andere öffentliche Plätze nach dem im November gestorbenen Revolutionsführer Fidel Castro benannt werden. Dem letzten Willen des „Comandante“ entsprechend, verabschiedete das Parlament in Havanna am Dienstag ein entsprechendes Gesetz. mehr...